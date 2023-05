Ludwig Kameraverleih eröffnet neuen Standort in Ungarn

Ludwig Kameraverleih gründet die Tochtergesellschaft Ludwig Camera Budapest kft.

Der renommierte Filmtechnikverleih eröffnet damit einen neuen Standort in Ungarn, direkt neben den traditionsreichen Origo-Studios (ehemals Raleigh Studios). Filmschaffende in Ungarn haben nun Zugang zu modernster Kamera-Technik und einer breiten Palette an hochwertigen Objektiven.

Stefan Laucher, der geschäftsführende Gesellschafter von Ludwig Kameraverleih, ist vom Potenzial des ungarischen Marktes überzeugt: »Ungarn ist für unsere Kunden ein äußerst attraktiver Standort, und wir sind bestrebt, unsere Kunden bei der Umsetzung ihrer hochwertigen Produktionen mit einem professionellen und leistungsfähigen Dienstleistungsangebot zu unterstützen. Wir haben bereits zahlreiche anspruchsvolle Kino-, Streaming- und TV-Produktionen in Deutschland und Polen ausgestattet. Diese Erfahrung möchten wir nutzen, um auch unsere Kunden in Budapest mit unserem umfangreichen Leistungsangebot zu begeistern.«

Die neue Tochtergesellschaft wird von einem erfahrenen und etablierten Geschäftsführer geleitet. Gergely Pálffy verfügt über langjährige Erfahrung im internationalen Rental-Geschäft und hat ein ausgezeichnetes Netzwerk zu lokalen und internationalen Ansprechpartnern aufgebaut. Gemeinsam mit seinem Team ist Gergely hochmotiviert, die ungarische Tochtergesellschaft erfolgreich zu entwickeln. »Unser Erfolgsfaktor liegt im breiten Technikportfolio und den professionellen Standards von Ludwig Kameraverleih, die wir mit unserer lokalen Expertise verbinden«, erklärt Gergely.

In einem nächsten Schritt wird Ludwig Camera Budapest auch Dienstleistungen im Bereich Post-Produktion anbieten. Zur Unternehmensgruppe gehört Pharos – The Post Group, ehemals ARRI Media, Deutschlands führender Anbieter für hochwertige Postproduktionsdienstleistungen.

Der Schwerpunkt der angebotenen Dienstleistungen in Budapest liegt auf Dailies, als zentrale Schnittstelle zwischen Set und Postproduktion, sowie auf On-set Services zur Erfüllung der Anforderungen im Bereich Video.

Mit dem neuen Standort in Ungarn unterstreicht Ludwig Kameraverleih seine fortlaufende Bereitschaft, gemeinsam mit Kunden in neuen Märkten zu wachsen.