Christian Ehrling neuer Geschäftsführer bei Pharos

Gemeinsam mit Josef Reidinger wird Christian Ehrling das Unternehmen zukünftig leiten.

Christian Ehrling bringt einen starken Hintergrund im Bereich IT Services, Digitalisierung und Transformation mit. Zuletzt war er in der Geschäftsführung einer Digital-Agentur tätig und hat dort zur Umsetzung von Transformationsprojekten beigetragen, die das Unternehmenswachstum erheblich steigerten. Seine Erfahrung und Expertise in diesen Bereichen sollen eine wertvolle Bereicherung für Pharos sein. Neben seiner neuen Rolle bei Pharos bleibt Ehrling Executive Director bei der SL Unternehmensbeteiligungsgesellschaft mbH, der Gesellschafterin der Pharos.

Josef Reidinger, der weiterhin als Geschäftsführer der Media Services GmbH an Bord bleibt, freut sich auf die Zusammenarbeit mit Christian Ehrling: »Mit Christian haben wir einen außerordentlich kompetenten und erfahrenen Kollegen gewonnen, der unsere Vision und unsere Ziele teilt«, sagt Reidinger. »Seine Expertise im Bereich IT und Digitalisierung wird uns dabei helfen, unsere internen Prozesse weiter zu optimieren, unsere Marktposition zu festigen und Zukunftsthemen zu adressieren.«

Christian Ehrling soll sich insbesondere auf die Bereiche Technologie, Innovation und kaufmännische Leitung fokussieren. Ein weiteres Ziel von Christian Ehrling sei es, Pharos zu einem »place to be« für Kreative zu machen. »Das Team der Pharos ist hoch motiviert und definiert fachliche Standards. Auf diesem starken Fundament wollen wir aufsetzen. In einer Branche, die von Emotionen und Kreativität lebt, ist es entscheidend, die besten Talente anzuziehen und fortwährend für uns zu begeistern,« erklärt er. »Wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, das inspirierend und fördernd ist, wo kreative Köpfe ihre Ideen verwirklichen und gemeinsam mit uns Großes erreichen können.«

Die Kombination der Fähigkeiten und Erfahrungen von Josef Reidinger und Christian Ehrling sind eine ausgezeichnete Basis, das Unternehmen gemeinsam mit dem Team in eine weiterhin erfolgreiche Zukunft zu führen, betont Pharos.