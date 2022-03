Aus Arri Media wird Pharos

Was früher Arri Media hieß, wird nun Pharos heißen.

Im August 2021 verkaufte Arri seine frühere Postproduction-Tochter Arri Media an die SL-Gruppe von Dr. Stefan Laucher (Meldung). Schon vorher wurde das Unternehmen in Media Services GmbH umbenannt und trug bisher diesen Namen. Nun benennt sich das Unternehmen um und heißt künftig Pharos — The Post Group.

Damit wurde Deutschlands größtes Postproduktionshaus mit mehr als 140 Mitarbeitenden umbenannt. Hauptsitz von Pharos bleibt München, zweiter Standort ist Berlin. Alle kreativen und technischen Dienstleistungen rund um nationale und internationale Film- und Serienproduktionen sollen weiterhin angeboten werden.

»Nach dem Erwerb von Ludwig Kameraverleih, MBF Filmtechnik und Non-Stop Film Service war Pharos der Missing Link zu der ganzheitlichen Strategie eines Full-Service-Dienstleisters«, erläutert Dr. Laucher.

Die Kunden sollen demnach mit einem umfassenden Dienstleistungs- und Technologiepaket aus einer Hand unterstützt und jeweils eine umfassende Lösung entwickelt werden.

Zusammen mit seinen Schwesterunternehmen soll Pharos zukünftig alle Dienstleistungsbereiche rund um Filmproduktionen abdecken und zur ersten Adresse für Filmschaffende werden.

Geschäftsführer von Pharos bleibt, wie bei den Vorgängerunternehmen, Josef ‚Sepp‘ Reidinger. Er weist aber darauf hin, dass es sich nicht nur um einen Namenswechsel handle, sondern dass das Unternehmen auch eine modernisierte Struktur erhalten habe.

Pharos, den Leuchtturm von Alexandria als Namen zu wählen, verbindet Reidinger auch mit einem hohen Anspruch: »Unsere Köpfe, unser Know-how, unsere Geschichte haben Strahlkraft auf die Branche. Wir geben den Takt an, machen Dinge möglich – und geben Filmemachern wie ein Leuchtturm in der Brandung Orientierung und Sicherheit in den Untiefen der Filmproduktion.« Dabei sieht Reidinger sich an der Seite eines erfahrenen und hochspezialisierten Teams in allen Bereichen der Postproduktion, inklusive visueller Effekte, Sound, Grading und Mastering sowie Software-Entwicklung, Distribution, Weltvertrieb, Film-Restauration und Asset Management.

From script to screen – dieses Versprechen bleibt demnach auch weiterhin Kern der umfangreichen Dienstleistungspalette für Produktionsfirmen, Filmemacher und Verleiher: Die Kunden der Unternehmensgruppe haben nun auch Zugriff auf die Rental-Dienstleistungen von Ludwig Kameraverleih, MBF Filmtechnik und Non-Stop Film Service — und das gebündelt aus einer Hand.

»Die Leidenschaft und die Kompetenz des Teams sind auch in Zukunft der Garant für hohe Qualität und Kreativität — für das, was unsere Kunden und Partner so an uns schätzen«, sagt Dr. Laucher.