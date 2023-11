Pharos Production Award für HFF-Abschlussprojekte vergeben

Bereits zum dritten Mal wurde der Pharos Production Award für Abschlussfilmprojekte der HFF München vergeben.

Der Award ging in diesem Jahr an drei HFF-Abschlussprojekte mit besonderen Bildgestaltungskonzepten: »Mischa« von Rebecca Hoeft, »Gjej za« von Markus Schindler und »Bubbles« von Nikolai Huber. Die ausgezeichneten Projekte werden bei ihrer Umsetzung großzügig unterstützt durch die Ausleihe von filmtechnischem Gerät bei Ludwig Kameraverleih sowie mit Postproduktions-Dienstleistungen von Pharos – The Post Group.

Bereits zum dritten Mal wurde der Pharos Production Award für Abschlussfilmprojekte der Hochschule für Fernsehen und Film (HFF) München, die sich durch ein besonderes Bildgestaltungskonzept auszeichnen, vergeben – in diesem Jahr entschied sich die Jury, bestehend aus Franz Kraus (HFF-Abteilungsleiter Kinematografie und ehem. Vorstand Arri), Christine Rothe (Constantin Film), Jürgen Schopper (VFX-Professor, HFF-Vizepräsident), Angela Reedwisch (Pharos) und Christian Rein (HFF-Kamera-Professor), für drei HFF-Abschlussfilmprojekte:

»Alle sieben eingereichten Projekte waren trotz ihrer Unterschiedlichkeit inhaltlich wie auch in der technischen Realisierung sehr anspruchsvoll. Nach intensiver Diskussion entschied die Jury, nicht nur einen Film auszuzeichnen, sondern den Preis in diesem Jahr an drei Projekte zu vergeben. Der Kurzfilm ‚Mischa‘, Abschlussfilm der Kamerastudentin Rebecca Hoeft und der Regisseurin Linda-Shiva Klinkhammer, begeisterte die Jury als Gesamtkonzept. Beim Dokumentarfilmprojekt ‚Gjej za – Finde deine Stimme‘ des Kamerastudenten Markus Schindler, Regie Luigjina Shkupa, haben die Jury besonders Thema und Kamerakonzept sehr überzeugt. Bei ‚Bubbles‘, dem HFF-Abschlussfilm von Nikolai Huber (Kamera) und Sebastian Husak (Regie) war es neben der experimentellen Herangehensweise ebenfalls vor allem das spannende Kamerakonzept. Eine lobende Erwähnung sprach die Jury für das Projekt ‚Erinnerungen eines Waldes‘ von Kamerastudent Jacob Kohl und Regiestudentin Katharina Rabl aus. Die Jury gratuliert allen Gewinner_innen aufs Herzlichste.«

Für den Pharos Production Award können HFF-Abschlussprojekte der beiden HFF-Regie-Abteilungen Kino- und Fernsehfilm sowie Dokumentarfilm & Fernsehpublizistik eingereicht werden. Der Fokus liegt dabei auf dem Bildgestaltungskonzept. Entsprechend wird die Einreichung maßgeblich von den Kamera- und VFX-Student_innen verantwortet, die die Filme gemeinsam mit ihren Regie-, Drehbuch- und Produktionskommiliton_innen als Diplomprojekte realisieren.

Der Preis (in den beiden vergangenen Jahren gestartet anfangs als Arri Production Award, dann umbenannt in Franz Kraus Production Award) ist eine zunächst auf drei Jahre geschlossene Kooperation zwischen Pharos, dem zur selben Firmengruppe gehörenden Ludwig Kameraverleih und der HFF München auf Initiative von Prof. Franz Kraus (HFF-Abteilungsleiter Kinematographie und ehem.

Vorstand von Arri) und Prof. Tom Fährmann (HFF-Lehrstuhl Bildgestaltung, im Juli 2022 emeritiert). Der jährliche Pharos Production Award beinhaltet für das ausgewählte Abschlussfilmprojekt Fördermittel in Form von Dienstleistungen: Für die Dreharbeiten stellt Ludwig Kameraverleih filmtechnisches Gerät zur Verfügung, außerdem unterstützt Pharos – The Post Group bei der anschließenden Postproduktion.

»Mischa«

Kamera: Rebecca Hoeft

Regie: Linda-Shiva Klinkhammer

Drehbuch: Luisa Nöllke

Produktion: Michaela Mederer

Zum Inhalt: Die Hochzeit seiner Mutter wird für den jungen Mischa zum traumatischen Desaster. Er wird mit der Entscheidung konfrontiert, einen Toten zu verstecken oder einen fragilen Moment des Glücks für seine Mutter zu zertrümmern. Und in einem Saal voller Erwachsener ist niemand da, um ihm zu helfen.

»Gjej za – Finde deine Stimme«

Kamera: Markus Schindler

Regie & Buch: Luigjina Shkupa

Zum Inhalt: Der Kanun enthält Regeln für das bäuerliche Leben in Albanien. Die Filmemacherin lernt eine Lehrerin kennen, die sich gegen den Kanun engagiert, einen Bauern, der damit aufgewachsen ist, und eine Frau, die als Mann getauft wurde. Essayistisch verwoben eröffnen die Begegnungen überraschend kontroverse Facetten.

»Bubbles«

Kamera: Nikolai Huber

Regie: Bastian Husak

Produktion: Schmidbauer Film

Zum Inhalt: »Bubbles« ist eine emotionale Auseinandersetzung mit politischen und gesellschaftlichen Blasen, die uns oft trennen, anstatt uns zu verbinden.