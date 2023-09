Alain Polgar bei Chyron

Chyron ernennt Alain Polgar zum Senior Vice President of Sales für die Regionen EMEA und APAC.

Chyron gab die Ernennung von Alain Polgar zum Senior Vice President of Sales für die Regionen Europa, Naher Osten und Afrika (EMEA) und Asien-Pazifik (APAC) bekannt. Polgar verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in leitenden Positionen in den Bereichen Rundfunkmedien, Technologie und Streaming und soll das kundenorientierte Wachstum leiten und das Chyron-Team bei der Steigerung der Kundenzufriedenheit in den Schlüsselmärkten unterstützen.

»Chyron hat eine fantastische Marke und ein überzeugendes Lösungsportfolio, das wächst und sich weiterentwickelt, um den sich ändernden Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden, die sich selbst in einer Zeit des Wandels befinden«, sagt Polgar. »Angesichts der Veränderungen beim Konsum von Inhalten, bei den Geschäftsmodellen und der Technologie selbst, die alle gleichzeitig stattfinden, brauchen die Kunden einen Mehrwert, der über die Lösung hinausgeht; sie brauchen einen Leitfaden, der ihnen dabei hilft, die Umwälzungen zu bewältigen und ihren eigenen Weg zum Erfolg zu finden. Ich freue mich darauf, mit meinen Kollegen bei Chyron zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass wir den Kunden in der gesamten EMEA- und APAC-Region diesen hohen Mehrwert bieten.«

Im Laufe seiner 30-jährigen Karriere hat Polgar mit Technologieanbietern, Dienstleistungsunternehmen, Systemintegratoren sowie Streaming- und Content-Vertriebsunternehmen zusammengearbeitet und dabei ein fundiertes Verständnis für die Herausforderungen und Chancen entwickelt, denen sich diese unterschiedlichen Akteure in einem sich schnell entwickelnden Markt gegenübersehen. Zuletzt war er als Leiter der Geschäftsentwicklung bei Pantaflix Technologies und als Geschäftsführer bei mediaSTRAT tätig, wo er Unternehmen der Rundfunkmedienbranche bei der Expansion in neue Märkte und Regionen beriet und gleichzeitig ihre Vertriebsorganisationen und -prozesse stärkte.

Zuvor war Polgar Director of Sales Development bei Red Bee Media, Director of Sales DVS EMEA and APAC bei Rohde & Schwarz, Vice President of International Sales bei Ascent Media, Director of Sales EMEA bei Pinnacle Systems, Vice President of Sales and Marketing bei Fast Multimedia und Managing Director bei Thomson Broadcast Systems.

»Alain ist eine weithin respektierte und hochgeschätzte Führungspersönlichkeit, die in der gesamten Branche für ihre durchdachte Herangehensweise an Veränderungen bekannt ist, insbesondere unter dem Druck von disruptiven Technologien und Geschäftsmodellen«, sagte Mike Truex, Präsident bei Chyron. »Er ist eine unschätzbare Ressource, wenn es darum geht, wie wir aktuelle und zukünftige Kunden bei der Verwaltung ihrer sich entwickelnden Betriebsmodelle besser unterstützen können. Mit seinem bemerkenswerten Fachwissen in den Bereichen Wirtschaft, Technologie und Strategie bietet Alain eine einzigartige Perspektive auf die Rundfunk- und Medienlandschaft, von der die Chyron-Teams auf der ganzen Welt und, was noch wichtiger ist, die Märkte und Kunden, die sie bedienen, profitieren werden.«