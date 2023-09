Grass Valley: Nach Transformation nun im Wachstumsmodus

Grass Valley gab heute gemeinsam mit dem Eigentümer des Unternehmens, der Private-Equity-Firma Black Dragon Capital, bekannt, dass die dreijährige Unternehmenstransformation von Grass Valley abgeschlossen und das Unternehmen nun wieder in den Wachstumsmodus übergegangen sei.

Das Unternehmen hat demnach seine Organisation vereinfacht und sich auf einen verbesserten Kundenservice konzentriert, während gleichzeitig drastische und kontinuierliche Investitionen in seine marktführenden integrierten Hardware-Lösungen getätigt wurden. Zusammen mit erheblichen Investitionen in das cloud-native AMPP-Ökosystem und die vernetzten GV-Alliance-Lösungen bietet das Unternehmen nun nach eigener Einschätzung das offenste und integrierteste Ökosystem auf dem Markt an.

»Ich bin sehr stolz auf den unglaublichen Wandel, den die Grass Valley-Familie vollzogen hat«, sagte Louis Hernandez Jr., Chairman und CEO von Grass Valley. »Wir haben uns das ehrgeizige Ziel gesetzt, den zukünftigen Medien-Workflow neu zu gestalten, und um dies zu erreichen, müssen wir eng mit unseren Kunden zusammenarbeiten, die sich selbst verändern, um in der nächsten Phase zu gewinnen. Wir haben unsere Organisationsstruktur durch Veränderungen in der Führung und wichtige Neueinstellungen vereinfacht, unsere weltweiten Standorte optimiert und unser Produktportfolio auf die sich verändernde Medienlandschaft ausgerichtet. Mit dem Abklingen der Probleme in der Lieferkette haben wir einen erheblichen Rückgang unseres Auftragsbestands zu verzeichnen. Ich freue mich für unser Team und unsere Branche, dass wir in der Lage sind, einen Schub zu geben, wenn unsere Kunden uns am meisten brauchen.«

Seit der Einführung von AMPP hat Grass Valley sein Hardware-Portfolio verfeinert, und neue Innovationen, die eng mit dem AMPP-Ökosystem verbunden sind, werden in Kürze vorgestellt, so Grass Valley. Zusammen mit wichtigen Hardware-Integrationen hat das Unternehmen fast 100 native Anwendungen entwickelt und fast 80 Alliance-Partner innerhalb des offenen und integrierten AMPP-Ökosystems zertifiziert. Die Plattform bietet Kunden eine offene Multi-Vendor-Plattform für Live-, Produktions- und Playout-Workflows als Cloud-native Lösungen. Darüber hinaus hat Grass Valley die AMPP-Bereitstellungsmodelle so erweitert, dass sie On-Premises-, Cloud-Hosting- oder hybride Konfigurationen umfassen und dabei die Vorteile einer Cloud-nativen Architektur beibehalten. Diese Innovationen haben dazu geführt, dass allein in der ersten Hälfte des Jahres 2023 acht wichtige Patente erteilt wurden, teilt das Unternehmen mit.

Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben seine Erträge allein im letzten Jahr mehr als verdoppelt und kann mit beschleunigten Investitionen in das gesamte Portfolio in die Zukunft blicken. Insbesondere hat AMPP seit 2020 ein jährliches Wachstum von über 200 % verzeichnet und bereits über 100 % seiner Ziele für 2022 erreicht. Die durchschnittliche Anwendungsnutzung in AMPP übersteigt jetzt weltweit 3 Millionen Stunden pro Monat.

»Mit AMPP haben wir eine neue Ära Cloud-nativer, offener und integrierter Lösungen für die Medienproduktion eingeläutet, die unseren Kunden die Freiheit gibt, ihre Workflows so zu gestalten, wie sie es sich vorstellen, sei es vor Ort, in der Cloud oder in einer nahtlosen Mischung aus beidem«, sagt Adam Marshall, CPO von Grass Valley.«

Parallel dazu hat Grass Valley drei wichtige Führungskräfte in sein Führungsteam berufen und damit die letzte Phase seines dreijährigen Transformationsplans abgeschlossen:

Jon Wilson wurde mit Wirkung zum 1. Oktober 2023 zum Chief Operating Officer (COO) ernannt. Wilson, ehemaliger Präsident und COO von Telestream, war zuvor knapp drei Jahre lang als CFO tätig. Wilson bringt außergewöhnliche Führungsqualitäten und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Förderung von Strategien und Ergebnissen, der Teamentwicklung und der kontinuierlichen Verbesserung in Unternehmen mit, so Grass Valley.

Ian Fletcher ist mit sofortiger Wirkung zum Chief Technology Officer (CTO) ernannt worden, nachdem er zuvor als Senior Vice President VP of Enterprise Product Strategy tätig war. Zuvor hatte er die Position des Chief Application Designers innerhalb der Advanced Technology Group inne und spielte eine entscheidende Rolle bei der Einführung und kontinuierlichen Verbesserung und Entwicklung von AMPP.

Adam Marshall wird mit sofortiger Wirkung zum Chief Product Officer (CPO) ernannt, nachdem er zuvor als VP of Marketing bei Grass Valley tätig war. Marshall ist bei Grass Valley schnell aufgestiegen und hatte zuvor die Position des Pre-Sales Director und davor die des Senior Global Pre-Sales Manager für AMPP & Playout inne. In seiner neuen Rolle wird Marshall weiterhin die Gesamtverantwortung für das Marketing von Grass Valley tragen.