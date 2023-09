du: DataMiner für Transformation in den Bereichen Broadcast und Teleport

Der Telecom-Provider DU erweitert seine Dataminer-Installation.

Mit du hat sich einer der größten Telekommunikationsbetreiber in Dubai dafür entschieden, die DataMiner-Plattform von Skyline Communications in seinem brandneuen Teleport Al Qudra einzusetzen. du ist ein Telecom-Provider in den Vereinigten Arabischen Emiraten, bietet Festnetz-, Mobilfunk-, Internet- und digitale Fernsehdienste an. Darüber hinaus offeriert das Unternehmen auch Carrier-Dienste, ein Datenzentrum, Internet-Exchange-Einrichtungen und Satellitenkommunikationsdienste. Dataminer wird künftig nicht nur im neuen Teleport genutzt, sondern auch für die integrierte Überwachung seines ebenfalls neu erweiterten Sendezentrums, das DTH-, IPTV- und OTT-Dienste anbietet. Die erweiterten Aufgaben und Verantwortlichkeiten von DataMiner machen es zum Herzstück der du-Einrichtungen, Service-Bereitstellungsplattformen und des Betriebs.

»Seit der Eröffnung unserer Teleport-Anlage im Jahr 2017 unterstützt DataMiner unser Engagement, unseren Kunden erstklassige Dienstleistungen und Lösungen zu bieten«, sagt Saleem AlBlooshi, CTO bei du. »Daher war es für uns nicht nur naheliegend, diese Erweiterung des Teleports in Al Qudra an DataMiner zu vergeben, sondern wir wollten DataMiner auch mit erweiterten Aufgaben innerhalb unseres Gesamtbetriebs betrauen. Wir investieren erhebliche Mittel und Ressourcen in die digitale Transformation unseres Unternehmens, und die preisgekrönte, KI-gestützte DataMiner-Plattform ist in dieser Hinsicht eine echte Schlüsseltechnologie. Sie sorgt für eine erhebliche Steigerung der Serviceverfügbarkeit und gleichzeitig für eine beträchtliche betriebliche Effizienz in unserem gesamten Unternehmen, indem sie unser Team in die Lage versetzt, sich über ChatOps einzubringen, innovative No-Code-Apps zu erstellen, unsere Arbeitsabläufe zu digitalisieren und vieles mehr.«

Ben Vandenberghe, CEO von Skyline, sagt: »Wir sind dankbar für das anhaltende Engagement von du für DataMiner und fühlen uns geehrt durch die Möglichkeit, für ein so hoch angesehenes Unternehmen zu arbeiten, das dafür bekannt ist, nur die höchstmöglichen Standards zu erfüllen. Die DataMiner-Plattform hat bereits bewiesen, dass sie diesen Standards gerecht wird. Wir sind davon überzeugt, dass unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere hochmoderne DataMiner-Technologie in Verbindung mit unserer gemeinsamen ehrgeizigen Vision von der Bedeutung einer echten digitalen Transformation zu einem bedeutenden Mehrwert für führende Unternehmen wie du führen werden.«