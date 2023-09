Jochen Köstler wird Executive Vice President Non-Fiction von Leonine

Köstler wird auch Mitglied der Geschäftsführung von I&U TV.

Jochen Köstler wird zum 1. Januar 2024 Executive Vice President der Leonine Studios. Dort wird er zunächst gemeinsam mit CEO Fred Kogel den gesamten Non-Fiction-Produktionsbereich der Unternehmensgruppe leiten. Ab Januar 2025 wird er dann die alleinige Gesamtverantwortung für diesen Bereich übernehmen.

Zum Non-Fiction-Bereich von Leonine gehört die Gebrueder Beetz Filmproduktion, Hyperbole Medien, I&U TV, Madame Zheng Production und SEO Entertainment.

Zudem wird Jochen Köstler am 1. Januar 2024 in die Geschäftsführung von I&U TV eintreten, einem der führenden Produktionsunternehmen für Informations- und Unterhaltungsformate. Köstler wird dort den gesamten Bereich Unterhaltung verantworten, der unter anderem die Programmsäulen Show und Comedy beinhaltet.

Andreas Zaik wird als Geschäftsführer von I&U TV weiterhin für den Bereich Information mit den Programmsäulen »Stern TV« und Dokumentation verantwortlich sein und als Vorsitzender der Geschäftsführung agieren. Christian Meinberger leitet auch künftig als Chief Digital Officer der Leonine Studios und als Geschäftsführer von I&U TV und Hyperbole Medien die Digital-Units der Produktionsunternehmen, die unter anderem Branded-Entertainment- und YouTube-Formate produzieren.

Fred Kogel, CEO der Leonine Studios, sagt: »Es ist mir eine große Freude mit Jochen Köstler einen der fähigsten und erfolgreichsten Non-Fiction-Produzenten Deutschlands in unserem Team begrüßen zu dürfen. Er ist einer der wenigen, der beeindruckende Kompetenz im Entertainment- und im Dokumentar-Bereich miteinander vereint. Ich bin davon überzeugt, dass Jochen mit seiner enormen Erfahrung das I&U TV Entertainment Produktionsgeschäft erfolgreich auf unserem Wachstumskurs halten und mit Genres wie Reality auch für die Zukunft ausrichten wird. Er wird mich zudem im kommenden Jahr im Management des gesamten Leonine Non-Fiction-Bereichs maßgeblich unterstützen und wird diesen Bereich ab 2025 allein verantworten.«

Andreas Zaik, Geschäftsführer von I&U TV kommentiert den Neuzugang: »I&U steht für Information und Unterhaltung. Wir sind in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Dabei hat die Bedeutung des Unterhaltungsbereichs innerhalb unseres Produktionsgeschäfts überproportional zugenommen. Mit der Berufung von Jochen Köstler in die Geschäftsführung von I&U TV tragen wir dieser Entwicklung Rechnung. Ich freue mich sehr, einen so erfahrenen und erfolgreichen Produzenten als Kollegen und Sparringspartner an meiner Seite zu haben.«

Jochen Köstler ergänzt: »Mich diesen neuen Aufgaben und Zielen stellen zu dürfen ist ein großes Privileg, dessen Verantwortung ich sehr gerne und leidenschaftlich gerecht werden möchte. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Kolleginnen und Kollegen und insbesondere mit dem tollen Team der I&U TV in Köln. Wir wollen gemeinsam an großartige Erfolge wie ‚Klein gegen Groß‘ und ‚Denn sie wissen nicht, waqs passiert‘ anknüpfen und gleichzeitig nachhaltige Strukturen für ein skalierbares Unterhaltungsgeschäft schaffen.«

Jochen Köstler kommt von Constantin Entertainment, wo er seit 2017 als Geschäftsführer und bereits mehr als zehn Jahre als Produzent tätig war. Neben dem Ausbau des Geschäfts mit Streaming-Plattformen und Erfolgsformaten wie dem Amazon Original »Last One Laughing«, dessen erste Staffel er koproduzierte, und der Reality-Serie »German Shore« produzierte Köstler auch Serien wie »K11 – Die neuen Fälle« für Sat1, »Darf er das? Die Chris-Tall-Show« für RTL oder die Reihe »Der RTL-Comedy-Grand-Prix«. Des Weiteren etablierte und verantwortete er den Bereich Dokumentation bei Constantin mit erfolgreichen Projekten wie dem viel beachteten Amazon Original »Bild. Macht.Deutschland?«, der erfolgreichsten Sky-Original-Doku aller Zeiten »Der Anschlag —Angriff auf den BVB« sowie die beiden High-End-Doku-Serien »Jan Ullrich —Der Gejagte« für Prime Video und »Inside Greenpeace — Was braucht es, um die Welt zu retten?« für Sky, die beide im Herbst 2023 zu sehen sein werden. In seiner Zeit bei Constantin Entertainment fungierte er auch als Geschäftsführer der Tochterfirmen in Serbien, Tschechien und Rumänien, wo er unter anderem für weltweit erfolgreiche Formate wie »Kitchen Nightmares« und »Come dine with me« verantwortlich war.