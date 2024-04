Johan de Nysschen President und CEO bei Arri Americas

Johan de Nysschen übernimmt die Leitung von Arri Americas inklusive aller Funktionsbereiche, einschließlich Arri Rental North America und Illumination Dynamics.

Johan de Nysschen hat als President und CEO Arri Americas die Leitung des Teams von Arri Americas übernommen. In dieser Position verantwortet er die gesamte Region mit allen Funktionsbereichen, einschließlich Arri Rental North America und Illumination Dynamics. Johan de Nysschen berichtet direkt an Matthias Erb, Vorstandsvorsitzender von Arri.

Johan de Nysschen bringt umfangreiche Erfahrungen als Vorstandsmitglied in mehreren globalen Unternehmen mit. Während seiner bisherigen Karriere leitete er erfolgreich mehrere Transformationsprozesse mit internationalen Teams. In seiner Rolle als Berater für Arri konnte Johan de Nysschen in den letzten Monaten bereits die ersten wichtigen Transformationsschritte für das Unternehmen vorantreiben.

Arri gibt außerdem bekannt, dass Glenn Kennel, der das Americas-Team viele Jahre lang geleitet hat, dem Unternehmen erhalten bleibt. Glenn Kennel übernimmt zukünftig die Rolle des Executive Vice President Sales für Arri Americas und wird hier seine langjährige Erfahrung einbringen. In dieser Rolle berichtet er an Johan de Nysschen.

Matthias Erb, Vorstandsvorsitzender von Arri, erklärt: »Americas ist seit vielen Jahrzehnten eine Schlüsselregion für Arri und von großer Bedeutung für die zukünftige Entwicklung von Arri insgesamt. Wir werden unser Geschäft konsequent weiter in neue Marktsegmente wie Live-Entertainment, Corporate und Studios ausweiten. Diese Märkte bergen großes Potenzial für alle Geschäftsbereiche von Arri. Um hierfür die nächsten Schritte einzuleiten, wollen wir unsere globale Organisation, insbesondere Arri Americas, weiter ausbauen.«

Johan de Nysschen, neuer President und CEO von Arri Americas Inc. fügt hinzu: »Arris Produktportfolio inspiriert Hollywood und die ganze Welt seit Jahrzehnten und hat noch einiges darüber hinaus zu bieten, nicht nur für Kinofilme, sondern auch für Live-Entertainment, virtuelle Produktionen und vieles mehr. Ich freue mich auf die Herausforderung, eine neue Ära für Arri auf dem amerikanischen Kontinent einzuleiten.«

Arri Americas Inc. war die erste Tochtergesellschaft des Unternehmens außerhalb Deutschlands und wurde 1958 als The Arriflex Corporation of America gegründet. Heute betreut Arri Americas die Arri- und Arri Rental-Niederlassungen in den Vereinigten Staaten, Kanada und Brasilien, sowie die Tochtergesellschaft Illumination Dynamics mit den beiden Standorten in Los Angeles, Kalifornien und Charlotte, North Carolina.