Martin Pieper: International Producer bei Gebrüder Beetz

Als International Producer wird Martin Pieper künftig den Bereich internationale Koproduktionen bei der Leonine-Tochter Gebrüder Beetz Filmproduktion verantworten.

Der erfahrene Doku-Experte Martin Pieper wird ab 01.10.2023 als International Producer das Team der Gebrüder Beetz Filmproduktion verstärken. Er kommt vom ZDF, wo er mehr als 20 Jahre die ZDF/Arte-Redaktionen »Kultur- und Wissenschaft«, »Thema« und letztens »Aktuelles/Arte« geleitet hat. Er war für über 300 internationale Dokumentarfilme und Dokumentationen verantwortlich.

In seiner neuen Rolle verantwortet er die internationalen Koproduktionsaktivitäten der Gebrüder Beetz Filmproduktion und wird maßgeblich die inhaltliche Internationalisierung der preisgekrönten Produktionsfirma weiter vorantreiben, so das Unternehmen. Pieper berichtet an den Produzenten und Geschäftsführer Christian Beetz.

Mit über zwei Jahrzehnten Erfahrung in der internationalen Dokumentarfilm-Branche bringt Martin Pieper eine beeindruckende Expertise und ein tiefes Verständnis für die komplexen Herausforderungen und Chancen des Dokumentationsmarktes mit. Die Verpflichtung von Martin Pieper folgt auf die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Gebrüder Beetz Filmproduktion im Rahmen des armenischen Oscar-Beitrags »Aurora —Star wider Willen« und den mehrfach ausgezeichneten Dokumentarfilmen »Gaza« und »Das Land der Erleuchteten«, die beim Sundance Film Festival für den Grand Jury Prize nominiert waren.

Christian Beetz sagt: »Mit Martin Pieper gewinnen wir einen erfahrenen International Producer, dessen Engagement für qualitativ hochwertige Produktionen perfekt zu unserer inhaltlichen Ausrichtung passt. Er ist international hervorragend vernetzt und wird eine maßgebliche Rolle dabei spielen, unsere Internationalisierung weiter voranzutreiben und relevante Dokumentationen mit globaler Perspektive für ein internationales Publikum zu produzieren.«

Martin Pieper ergänzt: »Ich kenne die Gebrüder Beetz Filmproduktion seit ihrer Gründung und habe ihr ständiges Ringen um den Zuschauer, die Suche nach innovativen Formen des Storytellings und die visuelle Umsetzung, komplexer Themen spannend und verständlich zu gestalten, lange verfolgen können. Sie sind damit auch international zu einer Referenz geworden. Wie heißt es im ‚Paten‘? Ein Angebot, das man nicht ausschlagen kann!«

In seiner bisherigen Laufbahn arbeitete Martin Pieper mit renommierten und preisgekrönten Dokumentarfilm-Regisseurinnen, Regisseuren, Produzentinnen und Produzenten zusammen, darunter Eugene Jarecki (»Reagan«, »The House I Live In«), Alex Gibney (»Mea Maxima Culpa: Silence in the House of God«), Judith Ehrlich und Rick Goldsmith (»The Most Dangerous Man in America: Daniel Ellsberg and the Pentagon Papers«), Liz Garbus (»Bobby Fischer Against the World«), Janus Metz (»Camp Armadillo«), Christian Frei (»The Giant Buddhas«, »Space Tourists«, »Genesis 2.0.«) und Sam Hobkinson (»Misha and the Wolves«).

Martin Pieper war an zahlreichen internationalen Initiativen beteiligt, wie den Programmschwerpunkten »Why Democracy«, »Why Slavery« und Why Plastic«, aus denen mehrfach preisgekrönte Produktionen hervorgegangen sind. Die Initiative »The Why« widmet sich der Förderung von Menschenrechten durch journalistisch fundierte Dokumentarfilme.

Weiterhin war er beteiligt am Projekt »Generation Africa«, das von Migrationserfahrungen aus der Perspektive afrikanischer Jugendlicher erzählt und in Zusammenarbeit mit lokalen afrikanischen Autorinnen, Autoren, Regisseurinnen und Regisseuren entwickelt worden ist. Darüber hinaus war er über 10 Jahre lang Mitglied der EBU Documentary Expert Group und bis 2022 Mitglied des Vergabeausschusses der MFG Baden-Württemberg.

Für die ZDF/Arte-Reihe »Durch die Nacht mit …« erhielt er den Grimme-Preis. Er war unter anderem Mitglied der internationalen Jury beim Aarhus Filmfestival und dem Guangzhou International Documentary Film Festival, Experte bei EAVE, Eurodocs, EDN, Documentary Campus und vielen mehr, hat Workshops zum Dokumentarfilm in Algier, dem Filmwissenschaftlichen Institut der Universität Mainz oder der Georg von Vollmar Akademie geleitet und mitgestaltet sowie war Gastdozent an der Filmakademie Ludwigsburg.