Gebrüder Beetz: Doku zum Hamas-Angriff auf den Wüsten-Rave

Erste Doku über den Hamas-Angriff auf das Supernova-Festival in der Negev-Wüste wird bei Arte gezeigt.

Das Massaker auf dem Supernova-Festival in der Negev-Wüste markiert einen historischen Wendepunkt für Israel: Am 7. Oktober 2023 um 6:30 Uhr durchbrachen Hamas-Terroristen die Grenzen von Gaza nach Israel und verwandelten das nahegelegene Elektro-Festival in einen Schauplatz des Grauens: Hunderte Menschen starben, mehr als 100 wurden als Geiseln verschleppt.

Auch mit Bild- und Tonmaterial, das während des Terrorangriffs in Echtzeit gedreht wurde, produzierte die Filmproduktion Gebrüder Beetz einen ersten 32-minütigen Dokumentarfilm mit dem Titel »Hamas-Angriff aufs Festival – Die Überlebenden des Wüsten-Raves«.

In dem bewegenden Film enthüllen fünf Überlebende ihre zutiefst traumatischen Erfahrungen und ihren Kampf, wieder ins Leben zurückzufinden. Sie gehören zu den wenigen, die ihre Geschichte heute erzählen können – Geschichten vom Überleben, von Verlust und unsäglichem Horror jener Stunden auf dem Festivalgelände.

»Wir hatten es im Gefühl, dass wir anfangen müssen, die Überlebenden zu filmen und ihre Aussagen dokumentarisch festzuhalten, verschiedenstes Material zu sammeln und dieses so schnell wie möglich zusammenzustellen«, erklärt der israelische Produzent und Regisseur Duki Dror.

Neben zahlreichen Interviews mit Überlebenden, haben Dror und sein Team in den vergangenen Wochen auch den Angriffsort gefilmt und Echtzeit-Material beschafft von den Stunden, in denen der Angriff passierte.

»Die Besonderheit hier ist, dass die Ereignisse in Echtzeit von mehreren Quellen in großem Umfang aufgezeichnet wurden, einschließlich der eigenen Kameraleute der Hamas und der an den Tätern befestigten GoPros, von den Opfern auf ihren Mobiltelefonen, von CCTV-Aufnahmen, von Dashcams und von den Ersthelfern vor Ort«, führt Duki Dror aus.

Als 32-minütige Sondersendung wird die Doku am Dienstag, 28. November 2023, um 22:10 Uhr in Deutschland und um 22:50 Uhr in Frankreich im Rahmen der Sendereihe »Re:« bei Arte ausgestrahlt. Vor der Doku gibt es ein Interview mit Regisseur Duki Dror im Arte-Themenabend-Studio, nach der Doku Interviews mit der Produzentin Danna Stern und dem Produzenten Reinhardt Beetz des Films, sowie mit Überlebenden des Angriffs.

Eine 50-minütige Version des Films wird in den nächsten Wochen fertiggestellt und weltweit vertrieben.

Hintergrund

Die Filmproduktionsfirma Gebrüder Beetz bereitet derzeit großangelegte Dokumentarfilmproduktionen in Kurz- und Langformaten vor, die sich mit dem Angriff der Hamas auf das Musikfestival in Israel am 7. Oktober 2023 beschäftigen.

Neben der kürzeren Version, die bei Arte gezeigt wird, soll in den nächsten Wochen auch eine 50-minütige Version des Films fertiggestellt und weltweit vertrieben werden. Weiterhin arbeitet die Produktionsfirma mit einem großen internationalen Team an einem 90-minütigen High-End-Dokumentarfilm unter dem Titel »One Day in October«, der schon zum Oktober 2024 fertiggestellt werden soll.

Neben Produzent Reinhardt Beetz und Regisseur Duki Dror (Zygote Films), umfasst das Team hinter »One Day in October« auch die preisgekrönten Filmemacher_innen und Produzent_innen Yossi Bloch (Netflix‘ »The Devil Next Door«), Noam Pinchas (VPRO’s »Murky Skies«), und EP/Produzentin Danna Stern (»Fauda«, »The Devil Next Door«, »The Oslo Diaries«).

»Unser Team vor Ort hat das Ereignis in Echtzeit dokumentiert. Es handelt sich um eine bedeutende internationale Geschichte, die in den kommenden Jahren widerhallen wird«, sagt Reinhardt Beetz, CEO der Gebrüder Beetz Filmproduktion, der bereits an mehreren Projekten mit dem renommierten Filmemacher Duki Dror zusammengearbeitet hat, darunter »Inside the Mossad« für Netflix und WDR/Arte.

Die Produzenten hatten bereits am Montag, den 9. Oktober 2023, nach dem Angriff auf das Musikfestival in der Wüste, bei dem 260 Menschen ums Leben kamen und mehr als 100 Geiseln genommen wurden, ein Drehteam vor Ort.

»Die Sondersendung, die auf Arte ausgestrahlt wird, ist dabei erst der Anfang«, sagt der Produzent Reinhardt Beetz. »Eine Serie und eine längere Produktion sind in Entwicklung, die die schrecklichen Angriffe der Hamas mit dokumentarischem Tiefgang erzählen.«