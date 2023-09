Medien und Unterhaltung: mit cloud-basierten Technologien »erfolgreich«

92 % der Entscheider in der Medien- und Unterhaltungsbranche sind mit cloud-basierten Technologien laut einer Studie, die im Auftrag von Akamai durchgeführt wurde, entweder »erfolgreich« oder »sehr erfolgreich«.

Das Marktforschungsunternehmen Forrester befragte im Auftrag des Cloud-Anbieters Akamai Entscheider in der Medien- und Unterhaltungsbranche zum Thema Cloud-Lösungen. Diese werden demnach als entscheidender Faktor betrachtet, um Prozesse zu optimieren und ein anspruchsvolles Publikum zu begeistern. 92 % der Entscheider sahen sich in Bezug auf Cloud-Lösungen als »erfolgreich« oder »sehr erfolgreich« an.

Kostendruck und Zuschauererwartungen: Medien- und Unterhaltungsbranche setzt auf Cloud-Agilität

Die von Akamai in Auftrag gegebene Studie legt nahe, dass unter anderem das steigende Datenvolumen und das Kundenerlebnis Faktoren sind, die die Überlegungen zum Cloud Computing beeinflussen. Die Studie untersuchte die Trends, die hinter der Einführung von Cloud-Technologien in der Medien- und Unterhaltungsbranche (M&E) stehen.

An der Studie nahmen 225 Teilnehmer aus M&E-Unternehmen weltweit teil, von denen die Mehrheit entweder Einfluss oder die endgültige Entscheidungsbefugnis in Bezug auf Streamingarchitekturen und/oder Cloud-Workflows in ihren Unternehmen haben. Die Ergebnisse zeigten, dass 73 Prozent der M&E-Unternehmen unter anderem aufgrund des Kostendrucks den Umstieg von großen, älteren Cloud-Anbietern auf portablere, cloud-native Konfigurationen in Erwägung ziehen.

Die Ergebnisse der Studie stehen hier zur Verfügung.

Hohe Kundenerwartungen treiben die Cloud-Einführung im M&E-Sektor voran

M&E-Unternehmen waren unter den ersten Cloud-Anwendern. 92 % der Befragten gaben an, dass sie mit cloud-basierten Technologien entweder »erfolgreich« oder »sehr erfolgreich« sind, und 77 % sagten, dass ihre Cloud-Entwicklung schneller voranschreitet als erwartet. Diese Akzeptanz ist durch hohe Kundenerwartungen bedingt. 76 % der Befragten gaben an, dass ihre Nutzer keinerlei Ausfallzeiten, Pufferzeiten oder Wiedergabefehler erwarten.

Mit Blick auf die Zukunft betont der Bericht jedoch Bedenken, ob bestehende Cloud-Infrastrukturen in der Lage sind, das Wachstum der M&E-Branche zukunftssicher zu machen. Laut der Forrester-Studie »bewerten M&E-Unternehmen ihre Beziehungen zu Cloud-Anbietern neu und suchen nach vertrauenswürdigen Partnern, um die größten Herausforderungen zu meistern und die Inhaltsproduktion zu beschleunigen«.

Geschäftskosten und Datenwachstum stehen in der M&E-Branche an oberster Stelle

Steigende Kosten haben erhebliche Auswirkungen auf die Cloud-Strategien von M&E-Unternehmen. Unter den Befragten ziehen 73 % aufgrund des Kostendrucks den Wechsel von herkömmlichen Cloud-Anbietern in Betracht, während 63 % der Befragten angeben, dass die Kosten für ihr Unternehmen langfristig schwer zu bewältigen sind.

Die Zunahme des Datenvolumens wird im Bericht als weitere Schwierigkeit in Bezug auf die Einführung von Cloud-Infrastrukturen angeführt. 36 % der Befragten gehen von einem Anstieg des Datenvolumens um mehr als 50 Prozent in den nächsten drei Jahren aus, und 68 Prozent sind der Meinung, dass das Datenvolumen die Einführung neuer Infrastruktur erschwert.

»Cloud-Anbieter müssen sich weiterentwickeln, um die Datenanforderungen von M&E-Kunden zu erfüllen«, so die Studie von Forrester. »Da viele Unternehmen ihre Beziehungen zu Cloud-Anbietern neu bewerten, suchen sie nach Partnern, die sie in ihrer aktuellen Situation abholen können und ihre Anforderungen in den Bereichen Kosten, Datenübertragung und Hosting erfüllen.«

Wichtige Anwendungsfälle in der Cloud

Speicher ist laut fast 60 % der Befragten der häufigste Anwendungsfall für Streaming bei Cloud-Services. Inzwischen nutzt mindestens die Hälfte der befragten Unternehmen die Cloud auch für wichtige Funktionen wie den Schutz von Inhalten (DRM/Wasserzeichen), die Abrechnungs- und Abonnementverwaltung sowie Performance-Analysen.

»Diese Studie verdeutlicht, wie dynamisch die Workloads sind, die M&E-Unternehmen heute auf Cloud-Services und -infrastrukturen ausführen. Darüber hinaus zeigt die Studie, dass eine beeindruckende Anzahl dieser Unternehmen – die Hälfte oder mehr – die Cloud für einige ihrer wichtigsten Funktionen nutzt«, so Todd Loewenstein, Senior Manager of Media Industry Marketing bei Akamai. »Da immer mehr Inhalte über OTT-Services für Verbraucher bereitgestellt werden, müssen M&E-Unternehmen diese Inhalte in einer Cloud speichern und schützen, die mit ihren sich ändernden Anforderungen skalierbar ist.«

Effektive Cloud-Lösungen als Wettbewerbsvorteil

Die Medien- und Unterhaltungsbranche und insbesondere Videostreaming-Services werden ein immer größerer Markt. Daher suchen Unternehmen nach Cloud-Anbietern, die ihnen dabei helfen können, das Kundenerlebnis zu verbessern und so einen Wettbewerbsvorteil zu behalten. 60 % der Befragten gaben an, dass sie dank Cloud-Investitionen Verbesserungen beim Kundenerlebnis erzielen konnten oder derartige Verbesserungen erwarten würden, und 59 % haben oder erwarten durch die Cloud bessere Möglichkeiten, Echtzeiteinblicke zu generieren.

»Die Studie hilft uns zu quantifizieren, was wir von Kunden und Interessenten über den aktuellen Stand ihrer Cloud-Entwicklung hören«, so Loewenstein. »Sie stehen unter enormem Druck, herausragende Kundenerlebnisse zu bieten, während sie gleichzeitig mit eingeschränkten Budgets arbeiten müssen.«

»Diese Herausforderungen sind im M&E-Sektor zwar besonders ausgeprägt, werden aber von Unternehmen anderer Branchen geteilt. Dies ist einer der Gründe, warum Akamai beim Cloud Computing einen grundlegend anderen Ansatz verfolgt«, fügte Loewenstein hinzu. »Mit der Einführung der Akamai Connected Cloud Anfang dieses Jahres haben wir Cloud-Computing-Services entwickelt, die Unternehmen dabei unterstützen, sich von den traditionellen, zentralisierten Clouds zu befreien und auf ein moderneres, verteiltes Design zu setzen, das mehr Flexibilität und Kosteneinsparungen bietet.«

Methodik der Studie

Bei der globalen Studie von Forrester wurden im Juni 2023 225 IT-Entscheidungsträger bei M&E-Unternehmen weltweit befragt, um herauszufinden, wie sie ihre Cloud-Strategien betrachten und verwalten. Die Ergebnisse der Studie stehen hier zur Verfügung.