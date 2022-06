Jury für »FilmLight Colour Awards 2022« besetzt

Filmlight beruft renommierte internationale Jury für die FilmLight Colour Awards 2022.

Derzeit laufen schon die ersten Einreichungen für die »FilmLight Colour Awards 2022«. Die Einreichfrist ist der 31. Juli 2022. Dabei können sich Coloristinnen und Coloristen mit konkreten Projekten bewerben, unabhängig davon, mit welchen Tools sie das Grading umgesetzt haben — und auch das Genre ist vollkommen frei.

Verliehen werden die Preise für das beste Color Grading erst im November, im Rahmen des Festivals Camerimage in Polen. Mittlerweile steht auch die Jury für die »FilmLight Colour Awards« in diesem Jahr fest, und Filmlight hat 14 namhafte, internationale Expertinnen und Experten aus den Bereichen Kamera, Color Grading und anderen Branchensegmenten berufen.

»Kritisieren ist einfach, Kunst ist schwierig«, kommentiert dazu Yvan Lucas, Senior Colorist bei Company 3 in LA und eines der jüngsten Mitglieder der Jury für 2022. »Für mich ist es das erste Mal, dass ich in einer Jury sitze, denn normalerweise steht meine Arbeit in Zusammenarbeit mit Regisseuren und Kameraleuten im Rampenlicht. Ich freue mich darauf, in diesem Jahr gemeinsam mit renommierten Kameraleuten und Farbexperten in der Jury zu sitzen und zu sehen, welche versteckten Perlen auftauchen werden.« Yvan Lucas wurde in Frankreich geboren und hat in seiner Karriere mit vielen berühmten Kameraleuten zusammengearbeitet. Zu den Höhepunkten seiner bisherigen Karriere gehören »The Irishman«, »Snowpiercer«, »Once Upon a Time in Hollywood«, »Django Unchained«, »Argo«, »Shutter Island«, »Inglourious Basterds« und »Seven«.

Kamerafrau Sherri Kauk fügte hinzu: »Ich fühle mich geehrt, bei den FilmLight Colour Awards 2022 dabei zu sein. Ich freue mich besonders auf die Einreichungen in der neuen Spotlight-Kategorie, in der die Arbeit von Colorists gewürdigt wird, die unabhängige und internationale Filme außerhalb von Hollywood drehen.« Sherri Kauk wurde selbst mit einem »Emmy« und einem »2020 Variety Rising Star« ausgezeichnet. Zu Sherris kinematografischen Highlights gehören die Hulu-Produktion »Sex Appeal«, der SXSW-Film »Loev«, der auf Netflix gezeigt wurde, und Staffel 3 der Snapchat-Serie »Endless Summer«.

Zu den weiteren Jurymitgliedern der Colour Awards 2022 gehören:

Ari Wegner, australische Kamerafrau und erste weibliche Preisträgerin des BSC-Preises für die beste Kameraführung in einem Kinospielfilm für Jane Campions »The Power of the Dog«.

Christopher Ross, Kameramann und Präsident der British Society of Cinematographers. Zu seinen bekanntesten Werken gehören »Cats«, »Yesterday«, »Black Sea«, »Detour«, »Dad’s Army«, »Everybody’s Talking About Jamie« und die TV-Serien »Trust«, »Top Boy« und die preisgekrönte Serie »Misfits«.

Andreas Brueckl, Creative Director und Chef-Colorist bei Genomedia Studios in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Andreas Brueckl hat sich in Europa, dem Nahen Osten und Asien einen ausgezeichneten Ruf erworben und berät nun auch Produktionsfirmen und OTT-Plattformen zu visuellen und technischen Strategien.

Daphne Dentz, Senior VP, neue Formate, Mastering & Content Acquisition bei Warner Bros. Content Creative Services. In dieser Funktion ist Daphne Dentz für die Lieferung von neuen Spielfilmen, Episodenfernsehen und Katalogmastern für die Warner Bros. Pictures Group verantwortlich.

Maxine Gervais, Senior Colorist bei Picture Shop in Los Angeles, hat an zahllosen Blockbustern, von der Kritik gefeierten Spielfilmen und erfolgreichen Episodenserien mitgewirkt. Maxine hat eine beeindruckende Karriere als Finishing Artist hingelegt und kann mittlerweile auf knapp 100 Credits verweisen.

Stephen Lighthill, oscar-nominierter Kameramann und Präsident des ASC 2020 – 2022. Stephen Lighthill ist regelmäßiges Jurymitglied beim Camerimage-Kamerafestival. Derzeit ist er Lehrstuhlinhaber für Kinematografie am American Film Institute (AFI) Conservatory.

Mark Ma, stellvertretender Generaldirektor von China Film Studio und äußerst erfolgreicher Regisseur und Produzent. Mark ist eine tragende Säule der chinesischen Filmindustrie und hat in den frühen 2000er Jahren dazu beigetragen, das digitale Zwischenverfahren in der chinesischen Filmproduktion einzuführen.

Cao Yu, führender chinesischer Kameramann und Gründer der Produktionsfirma Bad Rabbit Pictures. Als DoP hat er mit den renommierten Regisseuren Lu Chuan, Wong Kar-wai, Chen Kaige und Guan Hu an mehreren Projekten zusammengearbeitet und war außerdem ausführender Produzent bei »The Cord of Life«.

Bobola Oniwura, Creative Director und leitender Colorist bei Ingenuity Pictures in Nigeria, wo er an Filmen für Nollywood, Afrikas größte Filmindustrie, arbeitet. Er ist Vollmitglied der Colorist Society International und zertifizierter Ausbilder.

Toby Tomkins, Farb-Evangelist, Gründer von Cheat und leitender Colorist. Mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung hat ihm hochkarätige Werbekunden und ein umfangreiches Portfolio an preisgekrönten Fernsehsendungen, Kurz- und Spielfilmen eingebracht.

Matthew Tomlinson, Farbwissenschaftler bei Harbor, wo er für Farbkonsistenz und die Entwicklung kreativer Looks für Spielfilme, Episoden, Dokumentarfilme und Premium-Werbung vom Set bis zum Bildschirm sorgt.

Eben Bolter hat seine Karriere als Kameramann aufgebaut, indem er sich auf Film- und Fernsehdramen mit mutigen visuellen Geschichten konzentriert hat. Er wurde 2016 mit dem »BAFTA Breakthrough Award« für seine Arbeit an dem Film »Chicken« ausgezeichnet und dreht derzeit den HBO-Film »The Last of Us«.

»Die ‚FilmLight Colour Awards‘ sind ganz bewusst branchenübergreifend angelegt, daher ist es uns sehr wichtig, dass sich in unserer Jury sowohl kreative und technische Gesichtspunkte als auch die globale Sichtweise widerspiegeln«, erläutert Jacqui Loran, Director von FilmLight. »Wir arbeiten weiter daran, unsere Jury so repräsentativ wie möglich zu gestalten, nun wo wir uns auf die Beurteilungsphase im Laufe des Jahres zubewegen.«

Eine Auswahlliste der »FilmLight Colour Awards« wird im Herbst bekanntgegeben, und die Gewinner werden, wie erwähnt, im November beim Festival Camerimage vorgestellt.