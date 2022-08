FilmLight: Jury für Colour Awards steht

Zehn weitere, namhafte Personen aus der Branche hat FilmLight für die Jury des Colour Awards berufen.

FilmLight hat weitere hochkarätige Kreative aus unterschiedlichen Ländern in die Jury für die Colour Awards 2022 berufen. Insgesamt werden nun 24 Personen beraten und abstimmen, wer die Preisträger der Colour Awards sein werden. Ziel ist es, die besten Arbeiten von Coloristen auszuzeichnen, unabhängig davon, mit welcher Technik sie gearbeitet haben und welchem Genre das Werk zugeordnet wird. Die Einreichungsfrist für die Awards wurde verlängert und endet nun am 7. August 2022.

»Der gesamte Prozess der Farbkorrektur ist extrem anspruchsvoll und kreativ«, kommentiert K. K. Senthil Kumar, eines der neuesten Jurymitglieder von FilmLight. »Coloristen verstärken durch ihre ’magischen Fähigkeiten‘ den visuellen Ausdruck der DoP — und es ist höchste Zeit, dass sie aus ihren dunklen Arbeitsräumen ins Rampenlicht geholt werden.«

Zu den neu hinzugestoßenen Mitgliedern der Jury der Colour Awards 2022 gehören:

Bruno Delbonnel, ein angesehener französischer Kameramann, der für seine Arbeit an den Filmen der Coen-Brüder, Tim Burton, Sokourov, Jean-Pierre Jeunet, Joe Wright und weiteren bekannt ist. Zu Delbonnels Auszeichnungen gehören ein César, ein Europäischer Filmpreis, sechs Oscar-Nominierungen, vier Nominierungen für den Bafta-Award und der »Silberne Frosch« auf dem Camerimage 2021 für seine Arbeit an »The Tragedy of Macbeth«.

Benjamin Davis ist ein britischer Kameramann, dem oft eine entscheidende Rolle bei der Schaffung des visuellen Tons des »Marvel Cinematic Universe« zugeschrieben wird, da er an den Filmen der Marvel Studios, einschließlich des jüngsten Films »Eternals«, mitgearbeitet hat. Davis hat seine Vielseitigkeit auch bewiesen, indem er intime Dramen wie »The Best Exotic Marigold Hotel« und »Three Billboards Outside Ebbing, Missouri« drehte.

Isabelle Barrière eröffnete 2012 ihr eigenes Studio in Paris und arbeitet seitdem als Digital Colorist für Fernsehen, Kino und Web an Dokumentarfilmen, Spielfilmen, Musikvideos und Werbespots. Ihr Hintergrund und ihr Interesse an neuen Technologien machen sie zu einer leidenschaftlichen Schnittstelle zwischen Kameraleuten und Regisseuren, und sie ist oft schon in der Vorproduktionsphase an Projekten beteiligt.

Arnaud Caréo ist ein französischer Technical Director, der zur Gründung von Le Labo Paris beigetragen hat, wo er jetzt die technische und farbliche Leitung innehat. Im Laufe seiner Karriere hat er ein tiefes Verständnis für die Verbindung zwischen der technischen und der kreativen Seite der Postproduktion entwickelt. Im Jahr 2021 wurde er selbst mit dem FilmLight Colour Award für seine Arbeit an Tools zur Entwicklung von Looks auf der Grundlage der Gamut-Manipulation ausgezeichnet.

Sylvain Canaux leitet seit 2012 die Color Suite von St Louis im Herzen von Paris. Er hat sich auf Werbespots und Kurzfilme spezialisiert und ist für seine Arbeit in der Beauty-, Mode- und Luxusbranche bekannt. Er arbeitet mit bekannten Marken und Fotografen wie Peter Linberg, Paolo Reversi und Solve Sundsboe für Chanel, Dior und Louis Vuitton zusammen.

Beatriz Pineda ist Senior Director Produktstrategie bei SsimWave. Sie verfügt über umfangreiche Erfahrungen innerhalb der gesamten Distributionskette in Lateinamerika, der Karibik und Brasilien und hat Unternehmen wie HBO und Sony bei der Optimierung ihrer Vertriebswege und der Einführung innovativer Produkte in einer äußerst anspruchsvollen Branche unterstützt.

K K Senthil Kumar ist einer der besten Kameramänner Indiens, der vor allem im Telugu-Kino tätig ist. Seine Zusammenarbeit mit SS Rajamouli hat der Filmindustrie Blockbuster wie »Eega«, »Baahubali 1«, »Baahubali 2« und »RRR« beschert. Er hat auch viele Auszeichnungen für die beste Kameraführung erhalten, darunter Siima, Nandi, Filmfare, CineMaa und Zee.

Joe Stabb ist Head of Creative DI und Senior Colorist bei Fifty Fifty in London. Mit einem kinematografischen und fotografischen Hintergrund sowie 17 Jahren Erfahrung in der Farbkorrektur hat er eine beneidenswerte Liste an Credits für namhafte geskriptete und ungeskriptete Programme aufgebaut, darunter eine ganze Reihe von Netflix-Originals.

Cem Ozkilicci hat an verschiedenen Orten gearbeitet, darunter in Skandinavien, Kanada und den USA. Er begann seine Farbkorrekturkarriere mit Telecines und wechselte schließlich zur nonlinearen Farbkorrektur, wo ihm sein Flame-Hintergrund half, die Grenzen der Grading-Tools zu erweitern. Cems Portfolio umfasst eine Vielzahl von Formaten, darunter Werbespots, Spielfilme und Serien.

Paul Harrison, Colorist und Mitbegründer von Residence Pictures, wurde im Laufe seiner Karriere immer wieder unter die drei besten Finisher in Großbritannien gewählt. Er führt regelmäßig die Umfragen von Televisual zum besten Coloristen an und hat mehrere BTAA-Auszeichnungen als bester Colorist gewonnen.

»Ich bin hocherfreut, der Jury der Colour Awards 2022 beizutreten«, kommentierte Benjamin Davis. »Das ist mir sehr wichtig, da ich das Gefühl habe, dass die Arbeit der Colorists bisher weitgehend unerkannt blieb. Ich arbeite mit Colorists zusammen, seit sie das erste Mal auf der Bildfläche erschienen, als wir uns vom fotochemischen Prozess wegbewegten — und ich kann es kaum erwarten, die Einreichungen in diesem Jahr zu sehen.«

Wettbewerbsbeiträge für die FilmLight Colour Awards können noch bis zum 7. August 2022 eingereicht werden. Eine Auswahlliste wird im Herbst bekannt gegeben, die Gewinner werden im November 2022 beim diesjährigen Camerimage vorgestellt.