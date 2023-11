MCI stärkt IP-Kompetenz im XMediaDock-Lab

MCI setzt seine Investitionen in Forschung und Entwicklung fort und integriert im XMediaDock-Lab ST2110-Komponenten.

Das XMediaDock-Lab von MCI dient bereits seit einigen Jahren als Zentrum für den Aufbau von Know-how und die Bereitstellung einer fortschrittlichen IP-Testinfrastruktur für die unterschiedlichsten Protokolle und Standards.

In der Vergangenheit wurden bereits viele Komponenten wie Cisco Switches, das Imagine Selenio Gateway und die Telestream Prism Plattform erfolgreich im XMediaDock integriert. Um das breite Spektrum des MCI-Portfolios und die IP-Funktionalitäten authentisch zu demonstrieren, hat MCI nun in neueste ST2110-Komponenten investiert. Diese stehen ab sofort für Test- und Demonstrationszwecke zur Verfügung.

Die neuen Komponenten umfassen:

• Nevion VideoIPath als Orchestrator

• Nevion eMerge Switch

• Nevion Virtuoso Plattform als Gateway und Testplattform für Komprimierung

• Telestream SPG9000 als neuer Takt- und Testsignalgeber

• Ross IPX-IO zur Integration in die Ultrix Plattform und als Bindeglied zum Beispiel zum »Ultrix Carbonite«

• Riedel FusioN

Mit der Integration von ST2110-Komponenten in das XMediaDock unterstreicht MCI weiter sein Engagement für IT-basierte Systemintegration und seinen Beitrag zur Förderung von IT Know-how in der Broadcast-Branche. Für Planer und Operator stehen die Solutions-Engineers und -Architects der MCI mit ihrem Know-How für Fragen rund um die IP Transformation zur Seite.

Die von MCI ins Leben gerufene XMediaDock Plattform beschäftigt sich gezielt mit der Weiterentwicklung innovativer Broadcast- und ProAV- Lösungen in Zeiten des technologischen Wandels und der Ausrichtung auf zunehmend crossmediale Schwerpunkte. Es dient als multidisziplinäres Kompetenzzentrum, dessen konzentrierter Fokus neben crossmedialen Workflows ebenso auf All-in-One Lösungen, IP-Infrastrukturen (On-Premise, Hybrid oder Cloud), Streaming, KI, aber auch Projektions-, Interaktions- und Kommunikationssystemen liegt. Kundenanforderungen, veränderte Arbeitswelten, neue Workflows, Synergien, Collaboration, Automatisierungen oder Einbindung neuer Technologien erfordern immer häufiger gezielte Lösungskonzepte. Das XMediaDock ist MCIs Antwort auf diese Herausforderungen und bietet den nötigen Raum zur Entwicklung passender Lösungen für diese Themenschwerpunkte.