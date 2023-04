Qvest bündelt Playout-Kompetenz

HMS gehört jetzt zu Qvest und die Cloud-Playout-Automation Makalu wird künftig von der Qvest Stream GmbH entwickelt und betreut.

Qvest baut sein Leistungsportfolio bei cloud-basierten Software-Technologien weiter aus. Hierfür wurde HMS vollständig in die Qvest Gruppe integriert und wird fortan als Qvest Stream GmbH firmieren. Die von HMS entwickelte Cloud-Playout-Automation Makalu wird mit einem umfangreichen Funktions-Upgrade noch leistungsstärker ausgebaut und wird im Rahmen der NABShow in Las Vegas präsentiert.

Mit der vollständigen Integration des Tochterunternehmens HMS will Qvest seinen Fokus auf Software-Produkte für cloud-basierte Medienanwendungen schärfen. Kunden von Qvest werden von der noch engeren Zusammenarbeit zwischen den Produktentwicklungs-Teams sowie der nun weltweiten Verfügbarkeit dieser Softwarelösungen profitieren, erklärt Qvest. Innerhalb der Unternehmensgruppe ist die neue Qvest Stream GmbH integraler Bestandteil des Bereichs »Qvest Products«, wo die Entwicklung aller Produkte zentral gesteuert wird.

Das Portfolio von Qvest Stream umfasst Software-Produkte für die Bereiche Playout und Newsroom sowie zahlreiche weitere Applikationen für Medienanwendungen. Dazu zählt die Cloud-Playout-Automation Makalu, die Medienunternehmen das einfache und schnelle Management linearer Live-, Pop-up- und Fast-Kanäle ermöglicht.

Das Team von Qvest wird im Rahmen der NABShow weltweit erstmals Makalu in einer umfassend erweiterten Version vorstellen. Neben weiteren Funktionen stellt das Team auch die neu gestaltete, intuitive Benutzeroberfläche vor. Darüber hinaus wird Qvest auch den leistungsfähigen Studioserver ClipBox vorstellen, der für Live- und Vorproduktionen im professionellen Broadcast-Umfeld optimiert ist.

Peter Nöthen, CEO der Qvest Group: »Durch die vollständige Integration von HMS werden wir die Zusammenarbeit nach haltig stärken und die Bedarfe unserer Kunden noch gezielter bedienen. Mit dem Team von Qvest Stream und deren Produktexpertise nutzen wir nun die Synergien auf allen Ebenen, insbesondere im Bereich der stark nachgefragten Playout-Lösungen. Kunden und Partner werden von der globalen Verfügbarkeit dieser Produkte sowie einer engen Verzahnung von Beratung, Vertrieb, Support und Operations besonders profitieren.«

Frank Mistol, Geschäftsführer Qvest Stream: »Wir freuen uns, dass wir die bereits fünfjährige Erfolgsgeschichte mit Qvest fortsetzen und die Aktivitäten für cloud-basierte Distributionsprodukte unter einer neuen, starken Marke bündeln können. Dieser Schritt ist daher ein starkes Signal für unser Team, unsere gemeinsamen Kunden und unser Produktportfolio. Wir werden nun mit makalu sowie weiteren Software-Lösungen neue Kunden und Märkte erreichen und damit das Produktspektrum der Qvest Group international erweitern.«

Hintergrund

1996 in Halle an der Saale von Frank Mistol als HMS GmbH gegründet, setzen die Software-Spezialisten seit mehr als 25 Jahren für Kunden in Europa erfolgreich Projekte mit integrierten Systemen zur Medienautomation um.

Seit 2018 ist das Unternehmen Teil der weltweit agierenden Qvest Group und dadurch eng verzahnt mit den weltweit vernetzten Experten-Teams verschiedener Fachbereiche – von der technischen Beratung über UX-Design bis zur Systemintegration.

Zum Qvest Stream Produktportfolio zählt neben Makalu und Clipbox auch Fusion – ein Tech-Layer zur effizienten Steuerung von Audio- und Video-Equipment in Studioumgebungen.

Das vierte Qvest Stream Produkt ist das online-basierte Inventar- und Playoutsystem Pollux, das gemeinsam mit Trade4Sports (Meldung) realisiert wurde und weltweit erstmals die automatisierte und digitalisierte Vermarktung von Werbeflächen ermöglicht.