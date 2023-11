Dyn: Analysemodus jetzt auch für Basketball

Sportsender Dyn erweitert Erlebnis für Basketball-Fans mit interaktivem Videoplayer im Analysemodus.

Der Sportsender Dyn bietet ab sofort eine innovative Funktion bei Basketball-Liveübertragungen an: Die Fans können nun in Echtzeit die wichtigsten Spieldaten wie erfolgreiche Würfe, Dunkings, Foulspiele sowie Team- und Spieler-Statistiken mit dem “Analysemodus” des Videoplayers interaktiv verfolgen. Noch während des Spiels sind Highlight-Szenen abrufbar, und der Fan kann zu einer interessanten Szene zurückspringen. Für die Basketball-Fans bringt dieser neue Modus zusätzliche spannende Informationen und sofortige Analysen zum Spielverlauf. Der Analysemodus ist von nun an ein fester Bestandteil aller Übertragungen der easyCredit BBL.







»Nach den Handball-Fans bieten wir nun auch allen Basketball-Liebhabern diese echte Innovation, die das Livespiel noch spannender macht. Jedem Dyn-Abonnenten stehen somit eine Fülle von Expertenwissen und die Top-Szenen in Echtzeit zur Verfügung«, sagt Andreas Heyden, CEO von Dyn Media.

Der von Dyn entwickelte Analysemodus basiert auf Spieldaten, die von Dienstleistern der easyCredit BBL erhoben werden und die auch für die Spielgrafiken, etwa zu Spielstand und Spielzeit, verwendet werden. Dyn-Abonnenten können die neue Funktion zunächst auf Tablet, PC, Notebook und Smartphone nutzen. Der Videoplayer ist automatisch sichtbar, sobald ein Spiel begonnen und der Fan sich zugeschaltet hat. Diese Funktionen bietet der Analysemodus für Basketball-Fans im Einzelnen:

Kommentar

Mit der Kommentarfunktion können die Fans sämtliche interessanten Spielereignisse wie Halbdistanzwürfe, Dreipunktewürfe, Freiwürfe, Fouls, Auszeiten, Halbzeiten und weitere Aktionen in chronologischer Reihenfolge nachverfolgen. Zudem kann der Fan zu einer für ihn relevanten Spielszene zurückspringen.

Aufstellungen

Diese Funktion zeigt die Kaderaufstellungen beider Mannschaften. Der Fan sieht zum einen, welche Spieler zu welchem Team gehören und auf welcher Position sie eingesetzt sind. Zum anderen bekommt er herausragende Spieler-Leistungen, etwa besondere Körbe oder Dunkings, angezeigt.

Team-Statistiken

Die Team-Statistik ermöglicht einen Vergleich der Leistungen beider Mannschaften. Zusätzlich zum Spielstand werden die Anzahl erfolgreicher Zwei- und Drei-Punkte-Würfe, erfolgreiche Freiwürfe, Rebounds, Assists, Blocks, Steals, Turnover und Fouls beider Teams miteinander verglichen.

Spieler-Statistiken

Die Spieler-Statistik liefert Informationen zu jedem Spieler. Diese Daten sind am detailreichsten und liefern tiefergehende Einblicke zu den spielerspezifischen Leistungen. Zu den erfassten Informationen zählen gespielte Minuten, erzielte Punkte, Assists und Rebounds, Blocks, die Feld-Wurfquote sowie die Freiwurf-Quote. Die Spieler werden dabei nach den besten oder höchsten Werten sortiert.