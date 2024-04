ASB GlassFloor stattete das Lucas Oil Stadium mit einem LED-Boden aus, auf dem Grafiken, Videoinhalte, Spielstatistiken und interaktive Spiele zu sehen sind.

Der bayerische Mittelständler ASB GlassFloor begeisterte die Basketballfans in den Vereinigten Staaten. Beim NBA All-Star 2024 kam erstmals der digitale Glasboden von ASB bei einem Event dieser Größenordnung zum Einsatz und zog 35.000 Zuschauer im Lucas Oil Stadium in seinen Bann.

Der LED-Boden im Basketball Court erlaubt Design- und Farbänderungen und Live-Wiederholungen, Videoinhalte lassen sich einblenden und zudem können Spielstatistiken in Echtzeit, Animationen zur Spielerverfolgung und auch interaktive Spiele dargestellt werden. Auch Logos und Grafiken von Sponsoren können eingeblendet werden.

Das modulare Spielfeld wurde von der deutschen Firma ASB GlassFloor aus Paneelen hergestellt. Die Paneele bestehen aus LED-Leuchten, die mit zwei Schichten 5 mm starkem Verbundsicherheitsglas bedeckt sind.

Einsatz beim NBA All-Star 2024







Die NBA-Fans erlebten den neuartigen LED-Boden in unterschiedlichsten Anwendungen. Unter anderem traten zwei Fans auf einer digitalen Rennbahn gegeneinander an und überwanden virtuelle Hindernisse. Bei anderer Gelegenheit erschien eine dynamische Vier-Punkte-Linie auf dem Spielfeld, die sich während des Spiels fließend veränderte. Spieler, die besonderes Leistungen vollbrachten, gingen plötzlich »in Flammen auf« und hinterließen eine leuchtende Spur auf dem Spielfeld.

Beispiele wie diese kratzen nur an der Oberfläche des Potenzials des ASB GlassFloor.

Der ASB GlassFloor wurde beim NBA All-Star 2024 von GlassCourt OS betrieben, einer interaktiven Softwarelösung, die Daten aus verschiedenen Drittquellen integriert, darunter Spieler- und Ballverfolgungssysteme, Sport- und Gesundheitsdatenplattformen sowie Traineranwendungen.

Als zentraler Knotenpunkt verarbeitet die Software Echtzeitdaten und übersetzt sie in beeindruckende und informative Grafiken, die direkt auf dem digitalen Spielfeld angezeigt werden.

ASB GlassFloor betont: »Bei allem Unterhaltungswert ist die größte Errungenschaft des ASB-Glasbodens, dass er den Spielern in vielerlei Hinsicht das Spielen erleichtert. Seine Elastizität schont die Gelenke, und die in das Glas eingearbeiteten Keramiknoppen bieten nicht nur einen hervorragenden Grip, sondern verhindern auch Hautverbrennungen. Auch rutschige Bodenaufkleber gehören der Vergangenheit an, da sie nun digital gelöst sind.«







Die Spieler waren offenbar begeistert. »Ich fand es ziemlich cool, und für die Fans muss es im Fernsehen toll ausgesehen haben«, sagte etwa Myles Turner von den Indiana Pacers, und Tyrese Maxey, NBA-All-Star und Spieler der Philadelphia 76ers ergänzte: »Die NBA leistet wirklich gute Arbeit, um die Fans zu unterhalten und auch uns Spieler zu überraschen.«







»Das Ruffles NBA All-Star Celebrity Game und die State Farm All-Star Saturday Night waren eine großartige Gelegenheit, eine gute Show zu veranstalten, und haben uns die Möglichkeit gegeben zu zeigen, was wir in technischer Hinsicht leisten können. Das Niveau der Professionalität bei der Zusammenarbeit mit der NBA war hervorragend und hat unserem gesamten Team viel Spaß gemacht. Ich bin sehr stolz darauf, dass das ASB GlassFloor-Team bereit ist, im Kosmos des größten Hallensportverbandes und eines der erfolgreichsten Unternehmen der Sportbranche mitzuspielen. Wir freuen uns darauf, diese Beziehung weiter auszubauen«, so Christof Babinsky, Geschäftsführer von ASB GlassFloor.