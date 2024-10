Aja Colorbox jetzt auch als OpenGear-Board

Abe Abt erklärt im Video die Funktionen und Vorteile der OpenGear-Variante der Aja ColorBox.

Aja Video Systems hat die OG-ColorBox vorgestellt, ein neues Gerät, das Ajas ColorBox-Farbmanagement- und Konvertierungstoolset und eine intuitive Web-Benutzeroberfläche in einem OpenGear-Formfaktor vereint.







Die OG-ColorBox bietet eine Videoverarbeitung mit extrem geringer Latenz, hoher Dichte, 4K/UltraHD, hohem Dynamikbereich (HDR), großem Farbraum (WCG), umfangreichen HDR/WCG-Konvertierungsoptionen, Farbkorrektur und benutzerdefinierter Look-up-Table-Verarbeitung (LUT) für die Live-Produktion. Dank der leistungsstarken Funktionen können Profis nahezu alle Farbanforderungen bei Live-Produktionen erfüllen, von der Farbkorrektur bei Spezialkameras bis hin zur Verarbeitung von Kamera-Logs und der Echtzeit-Umwandlung von SDR in HDR und umgekehrt und vieles mehr.

Mit einer sehr geringen Latenz verhindert die OG-ColorBox Video Delays und unterstützt 4K/UHD-HDR-Workflows bis zu 4:2:2 10-Bit 60p mit 12G-SDI-Konnektivität. Die integrierte HDR/WCG-Konvertierung – einschließlich benutzerdefinierter LUT-Verarbeitung und Standard-Farbkorrekturwerkzeugen – bietet eine Vielzahl von Farboptionen, während die UltraHD-zu-1080p-Abwärtskonvertierung die Kombination zusätzlicher Verarbeitung in einem einzigen Schritt ermöglicht. Die Integration der Remote Control Panels von Drittanbietern der Aja-Partner Cyanview und Skaarhoj erleichtert die gleichzeitige Steuerung mehrerer ColorBox-Farbkorrektoren über taktile Bedienelemente. Die OG-ColorBox ermöglicht bis zu zehn UltraHD- oder HD-Verarbeitungskanäle in einem 2-HE-openGear-Frame mit redundanter Stromversorgung und benötigt weniger Platz und Strom in Studios, LKWs, Veranstaltungsorten und Flypacks.

Zu den lizenzierbaren OG-ColorBox-Optionen für fortgeschrittene Farbmanagement-Workflows gehört ein Colorfront-Add-on, das den TV-Modus mit Sony SLog3, den Live-Modus, einschließlich der neuen Arri 35 LogC4 Wide Gamut 4 WVO-Unterstützung, und einen neuen SDR-zu-Dolby-Vision-Vorschaumodus freischaltet. Dieser Modus ermöglicht es zusammen mit Colorfront Transkoder, HDR/Dolby-Vision-Inhalte schneller und kostengünstiger bereitzustellen.