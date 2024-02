Sport1+ stärkt sich mit Motorsport

Nach neuen Rechtedeals bietet Sport1+, der Streaming-Ableger von Sport1, Livebilder von zwei attraktiven Rennserien für Fans des Motorsports.

So werden aus den USA alle 38 Rennen der NASCAR-Sportwagenserie live oder relive mit dem Originalkommentar der US-Produktion übertragen. Diese Serie wird sowohl auf den dort verbreiteten Ovalkursen wie Daytona als auch auf Straßenkursen wie Watkins Glen ausgetragen. Dabei erreichen die an Tourenwagen allenfalls äußerlich erinnernden Fahrzeuge Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 310 km/h.

Die FIA World Rally Championship (WRC) 2024 ist der zweite automobilistische Wettbewerb bei Sport1+. Ein gewisses Maß an Seriennähe ist den Sportwagen vorgegeben, weil Zylinderkopf und -Block der Straßenversion entsprechen müssen. Sonntags ab 20 Uhr werden einstündige Highlight-Berichte der aktuellen Etappe gezeigt. Bei den 13 Rennen starten 32 Teams in zwei Klassen. Die Rennen der »Königsklasse des Rallye-Sports« beginnen traditionell mit der Rallye Monte-Carlo. Der Rennkalender führt quer durch Europa, nach Kenia und Chile. Ein Highlight ist die Central European Rally vom 31. Oktober bis 3. November, wenn die Etappe durch Niederbayern, Tschechien und Österreich führt. Dann folgt das Saisonfinale in Japan.