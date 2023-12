Bereits zum 20. Mal in Folge präsentiert Sport1 die Darts-WM: ab dem 15. Dezember 2023 live im Free-TV.

Vom 15. Dezember 2023 bis zum 3. Januar 2024 steht mit der Darts-Weltmeisterschaft in London wieder das Darts-Highlight des Jahres an – und Sport1 ist zum 20. Mal in Folge mittendrin. Unter den 96 Teilnehmern, die im Alexandra Palace in London — in der Szene liebevoll »Ally Pally« genannt — antreten, befinden sich alle Superstars der Dartszene, wie Titelverteidiger Michael Smith oder seine Vorgänger Peter Wright, Gerwyn Price und Michael van Gerwen.

Aus Deutschland haben sich Gabriel Clemens, Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Dragutin Horvat und Florian Hempel für die Darts-WM qualifiziert, erstmals gehen somit fünf deutsche Teilnehmer an den Start. Außerdem sind mit Publikumsliebling Fallon Sherrock und der Japanerin Mikuru Suzuki zwei Frauen mit dabei.

Sport1 präsentiert die Darts-WM mit regelmäßigen Countdown- und Analyse-Sendungen in rund 127 Live-Stunden umfangreich im Free-TV, insgesamt stehen 20 Tage Darts am Stück auf dem Programm. Außerdem ist das Turnier im kostenlosen 24/7-Livestream sowie einige Sessions auch in Einzel-Livestreams auf Sport1.de und in den Sport1-Apps zu sehen.

Am Mikrofon begleitet wie in den Vorjahren Kommentator Basti Schwele gemeinsam mit Robert Marijanovic und weiteren Experten die Übertragungen. Dazu feiert Katharina Kleinfeldt ihre Premiere als Moderatorin der Darts-WM und liefert von Beginn an Interviews und Eindrücke direkt aus dem legendären »Ally Pally«, als Experte vor Ort mit dabei ist Darts-Profi Max Hopp.

Die Darts-WM auf Sport1 – eine Erfolgsgeschichte mit starken Zahlen im TV- und Digitalbereich

Die vergangene Darts-WM 2023 hat Sport1 zahlreiche Rekorde im TV- und Digitalbereich beschert: Insgesamt verfolgten die 28 Sessions der Darts-WM 600.000 Zuschauer ab drei Jahren (Z3+) im Schnitt. Diese Reichweite ist ein neues Allzeithoch in der Geschichte der WM-Berichterstattung – neue Bestmarken setzte Sport1 auch bei den Spitzenwerten: Mit seinen Übertragungen konnte Sport1 insgesamt zehn Mal die Millionenmarke in der Spitze knacken, dreimal wurde sogar die Zwei-Millionen-Grenze übertroffen und dank des historischen Halbfinaleinzugs von Gabriel Clemens sogar erstmals die Drei-Millionen-Grenze.

Das Halbfinale gegen Michael Smith verfolgten 3,78 Millionen Zuschauer in der Spitze und 3,31 Millionen Zuschauer (Z3+) im Schnitt und damit so viele wie nie zuvor bei einer Darts-WM-Übertragung in Deutschland.

Weitere Bestmarken erzielte Sport1 bei den Marktanteilen für das komplette Turnier: Bei den Gesamt-Zuschauern lag der Marktanteil bei 3,3 Prozent (Z3+), in den werberelevanten Zielgruppen bei hervorragenden 9,4 Prozent (M14-49) und 18,3 Prozent (M14-29). Besonders bemerkenswert ist, wie Sport1 mit seiner Darts-Berichterstattung diese junge Zielgruppe im linearen TV erreicht. Nicht nur im TV war das Interesse an der Darts-WM so groß wie nie zuvor, sondern auch im Digitalbereich: Insgesamt verzeichnete Sport1 über 12,8 Millionen Livestream-Abrufe auf Sport1.de, in den Sport1 Apps sowie auf YouTube und Facebook. Ein weiterer Rekord sind über 18,6 Millionen Videostarts auf den digitalen Sport1 Plattformen. Dazu erreichte Sport1 auf TikTok mit über 100 exklusiven Videos mehr als 14,5 Millionen Views.



Dazu ein Bild des On-Air-Teams mit Experte Robert Marijanovic, Moderatorin Katharina Kleinfeldt und Kommentator Basti Schwele (Copyright: Sport1) sowie von Titelverteidiger Michael Smith und dem letztjährigen Halbfinalisten Gabriel Clemens (Copyright jeweils: Imago)