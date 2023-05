Eishockey-WM 2023 auf Sport1

Vom 12. bis 28. Mai findet in Tampere (Finnland) und Riga (Lettland) die Eishockey-Weltmeisterschaft 2023 statt. Sport1 überträgt alle Spiele.

Sport1 überträgt alle 64 WM-Spiele live auf den Sport1 Plattformen. Im Free-TV werden über 30 Livespiele präsentiert, darunter alle deutschen Partien sowie die K.o.-Runde mit Viertelfinale, Halbfinale und Finale. Diese Partien werden parallel auch auf der Smart-TV-App Sport1TV gezeigt. Am Mikrofon ist unter anderem das bekannte On-Air-Duo mit Kommentator Basti Schwele und Experte Rick Goldmann im Einsatz, dazu begleitet Moderatorin Jana Wosnitza die Übertragungen aus dem Studio.

Rund um die Livespiele gibt es eine umfangreiche Rahmenberichterstattung: Die täglichen Countdown- und Analyse-Sendungen beinhalten aktuelle Highlights, Experten-Talks, Beiträge und Interviews. Insgesamt stehen im Turnierverlauf über 100 Livestunden Eishockey auf Sport1 im Free-TV auf dem Programm, davon bis zu elf Livestunden täglich. Der deutsche WM-Auftakt gegen Schweden wird am Freitag, 12. Mai, live ab 19:15 Uhr auf Sport1 übertragen, bereits live ab 14:30 Uhr wartet das Eröffnungsspiel zwischen Finnland und den USA mit Countdown. Die weiteren WM-Partien sind auf dem Pay-TV-Sender Sport1+, im kostenlosen Livestream auf Sport1.de und in den Sport1 Apps oder auf der Multisport-Streaming-Plattform Sport1 Extra zu sehen.

Deutschland will an WM-Erfolge aus den Vorjahren anknüpfen

Bei den vergangenen drei WM-Turnieren schaffte Deutschland unter der Regie von Trainer Toni Söderholm den Einzug ins Viertelfinale. Mit dem neuen Bundestrainer Harold Kreis will das DEB-Team an diese Erfolge anknüpfen. Die deutsche Mannschaft spielt in der Vorrundengruppe A, die in der neuen Nokia Arena in Tampere ausgetragen wird. Hier geht es für die DEB-Auswahl gegen Gastgeber und Titelverteidiger Finnland, die USA, Schweden, Dänemark, Frankreich, Österreich und Außenseiter Ungarn.