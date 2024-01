News: Kurz und knackig – KW 3/2024

Die Bundesnetzagentur will schnellen Mobilfunk »perspektivisch an jede Milchkanne« bringen, so Präsident Klaus Müller in den Funke-Medien. Derzeit werden 90% durch mindestens einen Netzbetreiber versorgt. Es gebe aber »eine gewissen Unzufriedenheit«, weil leistungsintensive Anwendungen »nicht mehr zu jeder Zeit für jeden Nutzer zur Verfügung« stehen.