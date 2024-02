DirectOut: Vertriebspartnerschaft mit Sphereo Distribution

DirectOut bietet seine Pro-Audio-Lösungen in Deutschland künftig über Sphereo Distribution an.

Mit dem Ziel, ihre Kunden im deutschen Markt noch breiter und zielgerichteter zu bedienen, hat die DirectOut GmbH die Betreuung ihrer Lösungen in die Hände der Sphero Distribution GmbH gelegt.

DirectOut-Geschäftsführer Jan Ehrlich: »DirectOut ist in den vergangenen Jahren sehr stark gewachsen. Unsere professionellen Audio-Lösungen stehen weltweit für Innovation, Zuverlässigkeit und Flexibilität. Den deutschen Markt haben wir von Anfang an direkt betreut und uns im Broadcast-Bereich einen treuen Kundenstamm aufgebaut, welchem wir weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Auch in Zukunft werden wir diese enge Beziehung nutzen, um technologische Impulse unserer Kunden in innovative Lösungen für ihre Anforderungen umzusetzen.«

Mit Jonas Gehrmann, Geschäftsführer der Sphereo Distribution GmbH, verbindet DirectOut seit Jahren eine vertrauensvolle und erfolgreiche Partnerschaft. Besonders in der Live-Branche wird Gehrmann für seine fundierte Erfahrung und lösungsorientierte Arbeit geschätzt. So war Gehrmann bisher als Produktspezialist für den deutschen Avid Live Sound Vertrieb tätig. Darüber hinaus hat sich Gehrmann als FOH Engineer für verschiedene Künstler wie RIN, Sevdaliza oder Kai Schumacher sowie als Sounddesigner für immersive Installationen international einen Namen gemacht.

Jan Ehrlich weiter: »Entscheidend für uns war, dass Jonas Gehrmann einfach perfekt zu uns passt. Wir teilen die gleichen Werte und die gleiche Philosophie. Vor diesem Hintergrund haben wir nun unsere Zusammenarbeit mit dem Ziel ausgeweitet, die Betreuung all unserer Kunden in allen vertikalen Märkten in Deutschland zu optimieren. Insbesondere den Live- und Installationsbereich des professionellen Audiomarktes werden wir damit noch gezielter ansprechen.«

Jonas Gehrmann ergänzt: »Unser gemeinsames Ziel ist es, die zukunftsweisenden und qualitativ hochwertigen Lösungen von DirectOut allen Märkten gleichermaßen zugänglich zu machen, Anwender zu qualifizieren und Know-how aufzubauen, um das vorhandene Potenzial der leistungsfähigen DirectOut Lösungen optimal auszuschöpfen. Unser Ziel ist es, die Möglichkeiten der DirectOut Lösungen für alle Kunden sichtbar und nutzbar zu machen. Vor diesem Hintergrund wird in den kommenden Wochen und Monaten ein entsprechendes Schulungsprogramm innerhalb Deutschlands umgesetzt. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Partnerschaft und darauf, die Branche mit neuen, innovativen Lösungsansätzen zu bereichern«, so Gehrmann weiter.

Die Sphereo Distribution GmbH um Jonas Gehrmann steht ab sofort allen deutschen Wiederverkäufern und Endkunden von DirectOut als kompetenter Partner zur Verfügung.