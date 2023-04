DirectOut unterstützt Lawo Home

Die modularen Audiowandler Prodigy.MP und Prodigy.MC von DirectOut sind nun vollständig in Lawos Home-Plattform integriert.

Die Einbindung ins Home-Ökosystem als »First-Class Citizen« bedeutet, dass die Prodigy-Wandler von der sofortigen IP-Erkennung und Registrierung, dem intuitiven Stream-Routing, der Geräteüberwachung, der Diagnose, der Parametersteuerung und den Home-Sicherheitsfunktionen profitieren – über eine einzige Steuerungs-API.

Christian Struck, Senior Product Manager Audio Production bei Lawo, begrüßt die Entscheidung von DirectOut, neben den Protokollen Ravenna und ST2110-30 und -31 sowie allen ST2022-7-Varianten auch Home zu unterstützen: »Besonders bei Aufführungen und Konzerten wie in Opernhäusern oder bei anderen Live-Events, wo die Qualität der Audio-Aufnahme und -Wiedergabe von entscheidender Bedeutung ist, nutzen Anwender gerne die exzellente Klangqualität der Prodigy-Audiovorverstärker in Kombination mit einem Pult der Lawo mc²-Serie. Die direkte Kommunikation zwischen den beiden Systemen erlaubt den zentralen und umfassenden Zugriff auf Parametereinstellungen und Echtzeitinformationen, mit Sicherheits- und Steuerungsmöglichkeiten, die aktuellen Anforderungen entsprechen.«

Claudio Becker-Foss, Geschäftsführer und CTO von DirectOut, freut sich über die native Einbindung der Prodigy-Geräte von DirectOut in Home. »Die Entscheidung, Home nativ zu unterstützen, basiert auf den Vorteilen, die diese Plattform für unsere Nutzer bietet. Denn diese erwarten viel mehr als nur automatische Erkennung und Registrierung«, sagt Becker-Foss. »Mit dieser tiefen Integration können die Tontechniker direkt auf die umfassenden Funktionen unserer Geräte zugreifen, z. B. von einer mc²-Pultoberfläche aus. Umgekehrt können Anwender von unseren Gateway-Optionen in die Dante- und Ravenna-Welt profitieren, und zwar bei allen Abtastraten, die der A__UHD Core von Lawo unterstützt.«

»Lawo war schon immer offen dafür, anderen Anbietern Zugang zur Home Management Plattform zu gewähren«, erklärt Axel Kern, Senior Director Cloud and Infrastructure Solutions bei Lawo. »Ich freue mich, dass DirectOut-Kunden nun die vier Säulen von Home – Connected, Secured, Managed, Processed – mit der gleichen Flexibilität nutzen können wie Lawo-Mischpult-Anwender.« Angesichts der umfassenden Unterstützung von NMOS IS-04 und IS-05 durch Home sind die Prodigy-Wandler in der Lage, mit allen relevanten Geräten in jedem IP-basierten System der Welt zu kommunizieren.