DirectOut mit Fokus auf Prodigy und Andiamo

DirectOut zeigt den leistungsstarken AD/DA-Konverter Andiamo, den modularen Digitalwandler Prodigy sowie neue Controller für Prodigy.

DirectOut hat mit Andiamo einen High-End AD/DA-Wandler im Programm, der die simultane Wandlung von 32 Audiokanälen von analog nach digital und umgekehrt in derselben Klangqualität wie die Prodigy-Serie aus gleichem Haus bietet. Andiamo gibt es in der nunmehr dritten Generation.







Im 19-Zoll Gehäuse, platzsparend auf nur einer Höheneinheit, ermöglicht der Wandler Andiamo die Konvertierung von und zu MADI über zwei SFP-Ports, während die optionalen Audio-Netzwerk-Karten Ravenna/AES67, Dante oder SoundGrid unterstützen, zukünftig ist zudem AVB Milan geplant, sodass Andiamo auch als Wandler von MADI zu künftigen Audionetzwerken fungieren kann.

Ein weiteres wichtiges Produkt von DirectOut ist Prodigy, ein modularer Audiokonverter und -Processor, der für zahlreiche Anwendungen in den Bereichen Live-Sound, Broadcast, Installation und Aufnahme entwickelt wurde. Während der Hamburg Open zeigte DirectOut etliche Panels von 3rd-Party-Herstellern wie Densitron, Skaarhoj oder MakePro X, mit denen sich Prodigy.MP steuern lässt.

Jan Ehrlich merkt an, dass sich Prodigy in vielen Bereichen sehr gut etabliert habe. Er sei in der Lage, Audiosignale von Dante nach ST2110 zu wandeln und habe sich auch in vielen Remote-Produktionen bewährt. Bei mobilen Lösungen spiele Prodigy eine wichtige Rolle, wenn es darum gehe, Signalverteilung, -processing und – adaption in einem Gerät unterzubringen.