Netorium und dve advanced systems starten strategische Partnerschaft

Die Netorium AG, ein führender Anbieter von individuell zugeschnittenen Applikationsintegrations- und Softwarelösungen für die Medienindustrie, und die dve advanced systems GmbH, ein Spezialist für High-End-Technologielösungen in der Medien- und Unterhaltungsbranche, arbeiten zukünftig partnerschaftlich zusammen. Ziel der Kooperation ist es, umfassende IT-Lösungen und Dienstleistungen für die digitale Transformation in allen Bereichen der Medienbranche anbieten zu können.

Die Netorium AG ist bekannt für ihre Expertise sowie ihre passgenauen Produkte und Systeme im Bereich der digitalen Medienproduktion und IT-Infrastruktur. Sie wird ihre Erfahrungen in der Lieferung und im Management komplexer IT-Medien-Projekte, vorwiegend im Bereich der Rundfunkanstalten, einbringen.

Die dve advanced systems GmbH fokussiert sich auf Workflow-Lösungen für VFX, Grading, Produktion und Postproduktion. Sie bringt in die Partnerschaft innovative Produkte und Lösungen ein, die im Wesentlichen auf den Bereich der Mediendienstleister ausgerichtet sind. Gemeinsam haben beide Unternehmen eine klare Vision für den Einsatz von KI/AI Technologien in der Medienbranche. Der gemeinsame Vertrieb von CaraOne von Obvious Future in Europa verbindet die Unternehmen schon heute.

»Die Zusammenarbeit mit dve advanced systems GmbH ermöglicht es uns, unser Portfolio um weitere fortschrittliche IT-Lösungen zu ergänzen, die genau auf die Anforderungen der Medienbranche zugeschnitten sind«, erklärt Frank Herrmann, Vorstandsmitglied der Netorium AG. »Wir können dadurch die digitale Transformation unserer Kunden noch gezielter vorantreiben.«

»Unsere Portfolios und Zielmärkte ergänzen sich hervorragend«, ergänzt Peter Frantz, Vorstandsmitglied der Netorium AG. »Gemeinsam erschließen wir neue Geschäftsfelder, insbesondere in den Bereichen Archive, NLE-Produktionssysteme und Filemanagement. So bieten wir unseren Kunden kreative Lösungen, mit denen Sie auch zukünftigen Herausforderungen begegnen können.«

Jürgen Firsching, Geschäftsführer der dve advanced systems GmbH, fügt hinzu: »Mit der Netorium AG haben wir einen starken Partner, der unsere Vision von innovativen Medienlösungen teilt und mit dem wir das Spektrum unserer eigenen Lösungen erweitern können. Gleichzeitig ermöglicht uns diese Partnerschaft eine gezielte Erweiterung unseres Portfolios in den zukunftsweisenden Bereichen Security, Audio und Cloud.«