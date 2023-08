Strategische Partnerschaft: Tag Video Systems und Techex

TAG Video Systems und Techex stellen die Cloud-Videoüberwachungs- und Steuerungslösung »TX Edge« vor.

Tag Video Systems, Anbieter von softwarebasierten, IP-basierten End-to-End-Überwachungs-, Deep Probing- und Echtzeit-Visualisierungslösungen, hat sich mit Techex, einem Cloud- und IP-Videospezialisten, zusammengetan, um eine Cloud-Videokontroll-, Überwachungs- und Visualisierungslösung für große Rundfunk- und Medienunternehmen bereitzustellen. Diese strategische Zusammenarbeit kombiniert Lösungen von zwei Branchenpionieren, die in bestehende Umgebungen integriert werden können und in der Lage sind, Video- und Überwachungsströme an jedem Punkt der Lieferkette zu transportieren. Darüber hinaus bieten sie ein hohes Maß an Datenanalyse für eine skalierbare, zuverlässige Lösung, die mit flexiblen Lizenzierungsoptionen angeboten wird.

TX Edge von Techex ist ein Software-Gateway, das sich in Infrastructure as Code (IaC) Cloud-Workflows einfügt. TX Edge überträgt Videos in die bzw. aus der Cloud und bietet Sendeanstalten die strenge Kontrolle, die sie für die Bereitstellung ihrer wertvollsten Live-Videos benötigen, während es gleichzeitig Daten über die Ankunftszeiten von Paketen auf Protokollebene erfasst.

Die Integration in die Realtime Media Performance Plattform von Tag erweitert die ETR 290 und die IP-Level-Stream-Monitoring-Fähigkeiten von TX Edge und bietet ein höheres Maß an umfassenden Content- und Sondierungs-Visualisierungstools. Gemeinsam unterstützen und ermöglichen TX Edge und die Realtime Media Performance Plattform von Tag Video Systems eine flexible Migration zwischen verschiedenen Workflows, einschließlich Hybrid, vollständig in der Cloud oder vollständig vor Ort.

Diese leistungsstarke Kombination verdeutlicht die Vorteile der Interoperabilität, indem sie eine All-in-One-Lösung für Transport, Visualisierung, Fehlererkennung, Alarmierung und Multiviewing bietet. Der Motor der Tag-Lösung umfasst das Cloud-fähige MultiChannel-Monitoring-System (MCM) und ermöglicht Sendern die Visualisierung von Inhalten, die durch TX-Edge-Instanzen fließen, mit einer kontinuierlichen, aussagekräftigen Überwachung von über 550 Ereignissen auf Inhaltsebene, während die Komplexität der Verwaltung von Videobeiträgen, Playout und Verteilungsworkflows reduziert wird.

Beide Unternehmen sind Vorreiter bei kundenorientierten Abrechnungsmodellen, die dauerhafte Capex- und zeitbasierte Opex-Modelle anbieten, um den Anforderungen von Sendern in der Cloud, in hybriden Systemen und vor Ort gerecht zu werden.

»Tag Video Systems ist seit über einem Jahrzehnt ein enger und vertrauensvoller Partner«, sagte Richard Bailey, CEO von Techex. »Wir freuen uns darauf, TX Edge und Tag gemeinsam einzusetzen. Viele Broadcaster verlassen sich auf TX Edge, um ihre wertvollsten Inhalte sicher zu schützen und zu transportieren; dies ermöglicht eine umfassende Visualisierung der Reise der Inhalte.«

Kevin Joyce, Zero Friction Officer bei Tag Video Systems, fügte hinzu: »Sowohl Techex als auch Tag Video Systems verfolgen die gleichen Ziele – Kunden mit den Werkzeugen auszustatten, die sie benötigen, um den Zustand ihrer Streams zu gewährleisten, fehlerfreie Inhalte sicher auszuliefern und auf ihre eigenen umfassenden Daten zuzugreifen, um einen besseren Einblick in die Verbesserung ihrer Geschäfts- und Medienabläufe zu erhalten.«