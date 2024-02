Weissert Vertriebschef für Europa

Der Audio-Spezialist Shure gliedert seinen globalen Vertrieb neu. Als Associate Vice President übernimmt Marco Weissert die Vertriebsleitung für Europa.

Mit den neuen Vertriebsregionen Nordamerika, Lateinamerika, Europa und Ostasien, der gemeinsamen Region Südasien, Mittlerer Osten und Afrika sowie Südostasien und Pazifik will das Unternehmen seine »betriebliche Effizienz verbessern, Wachstumsinitiativen beschleunigen« und mit Blick auf die Dynamik der Märkte ausrichten, erläutert José A. Rivas, Vice President und Chief Sales Officer die strategische Entscheidung. »Wir sind davon überzeugt, dass diese Neuaufstellung uns eine engere Verbindung zu unseren Kunden und Endverbrauchern ermöglicht.« Ziel sei mehr Nähe zu Kunden und Verbrauchern.

Marco Weissert hat einen Master of Business Administration in Betriebswirtschaft und einen Bachelor-Abschluss in Organisationspsychologie. Bei Shure wurde er nach mehreren Führungspositionen im Unternehmen zum Managing Director für die europäischen Direktvertriebsgesellschaften ernannt. Anschließend sammelte er weitere Erfahrungen als Leiter der Niederlassungen für den Nahen Osten und Afrika.