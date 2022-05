Gigantische Quoten für Frankfurts Sieg in der Europa League

Bis zu 10,24 Millionen Fans sahen auf RTL Eintracht Frankfurts Finaltriumph beim Endspiel der Europa League in Sevilla.

Die Uefa Europa League 2021/22 endet mit dem ultimativen Triumph für Eintracht Frankfurt und gigantischen Quotenerfolgen für RTL: Bis zu 10,24 Millionen Zuschauende sahen am Mittwochabend das Europapokal-Endspiel zwischen Bundesligist Eintracht Frankfurt und dem schottischen Kultverein Glasgow Rangers. Im Schnitt waren 8,99 Millionen Fans (Marktanteil 3+: überragende 39,5 Prozent) live bei RTL dabei, als die Eintracht mit einem spektakulären 6:5 nach Verlängerung und Elfmeterschießen den ersten deutschen Pokaltriumph in der Geschichte der Uefa Europa League perfekt machte – den Vorgängerwettbewerb »Uefa Cup« gewannen die Frankfurter bereits im Jahr 1980. Vor allem in den Zielgruppen verzeichnete RTL Rekordquoten: Bei den 14- bis 49-Jährigen waren es herausragende 51,3 Prozent (MA 14-59 Jahre: 45,7 Prozent), im Elfmeterschießen betrug der Marktanteil bei 14-49 sogar 63,7 Prozent (14-59: 60,8 %; 3+: 56,2 %).

Am Donnerstagabend geht es gleich weiter mit den Feierlichkeiten der Hessen. RTL Deutschland berichtet in einer umfangreichen Sonderprogrammierung live ab 18:00 Uhr auf seinen TV-Sendern und Onlineplattformen von der Ankunft der Europapokalsieger am Frankfurter Flughafen sowie von der anschließenden Siegesfeier am Frankfurter Römer und dem Eintrag der Mannschaft ins goldene Buch der Main-Metropole. Im Live-Stream auf RTL+, RTL.de und sport.de von 18:00-21:00 Uhr sowie beim Nachrichtensender ntv und auf ntv.de ab 20:00 Uhr fangen unter anderem Schalt-Reporter Felix Görner und Christoph Küppers gemeinsam mit Fußball-Experte Ansgar Brinkmann sowie TV-Moderator Jan Köppen alle Stimmen und Emotionen der Fans und Eintracht-Akteure ein. RTL-Sportmoderatorin Ulrike von der Groeben präsentiert zudem um 20:15 Uhr das 15-minütige RTL Aktuell Spezial »Rückkehr der Euro-Adler« live aus Frankfurt.