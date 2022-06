Ikegami: 4K-UHD HDR Studiokamera für Europa

Die Studio-/OB-Kamera UHK-X750 wird es auch in Europa geben. Sie wurde zur NAB2022 vorgestellt und ist für den Betrieb auf einem Standfuß oder Stativ optimiert.

Die UHK-X750 ist in ein robustes Metallgehäuse integriert, das für extreme Widerstandsfähigkeit sorgt, und verfügt über eine hohe Bildrate für Zeitlupenanwendungen, Global-Shutter-Sensoren und vielseitige Anschlussmöglichkeiten.

»Die UHK-X750 ist für Produktionsstudios und externe Broadcast-Dienstleister gedacht, die eine hohe Mastering-Qualität suchen, um die kommerzielle Langlebigkeit ihrer Produktionen zu maximieren«, kommentiert Michael Lätzsch, Manager der Broadcast & Professional Video Division bei Ikegami Electronics (Europe). »Sie bietet alle fortschrittlichen Funktionen von Ikegamis Flaggschiff Unicam UHK-X700 mit Ausnahme derer, die für den tragbaren Schulterbetrieb gelten. Die UHK-X750 zeichnet sich unter anderem durch einen niedrigeren Schwerpunkt und einfacheres Staging im Vergleich zu einer tragbaren Kamera aus. Das neue Modell bietet ein optimales Gewichtsverhältnis für den Betrieb in Kombination mit einem großen Objektiv. Außerdem wurde bei der Konstruktion mehr Wert auf Servicefreundlichkeit und kühlen Betrieb gelegt. Die niedrige Gehäusehöhe der Kamera bringt den dazugehörigen Sucher VFL-701D näher an die optische Achse der Kamera.«

In die optische Frontpartie der UHK-X750 sind drei 2/3-Zoll-CMOS-UHD-Sensoren mit Global Shutter integriert, um Artefakte bei der Aufnahme von LED-Bildschirmen oder mit Blitz- oder Stroboskoplicht beleuchteten Szenen zu minimieren. Die Kamera bietet volle HDR/SDR-Unterstützung sowie die Möglichkeit, zwischen den Farbräumen BT.2020 und BT.709 zu wählen. Optional sind High-Frame-Rate-Aufnahmen mit bis zu 2-facher Geschwindigkeit in UHD oder bis zu 8-fach in HD über die Basisstation möglich. Fünf Neutraldichtefilter (klar bis 1/64) und vier Chromafilter (3200, 4300, 6300 und Cross) sind im Lieferumfang enthalten. Außerdem ist ein optionaler optischer Tiefpassfilter zur Eliminierung von Moiré-Effekten bei der Übertragung von Motiven wie LED-Videowänden vorgesehen.

In Kombination mit der Ikegami BSX-100 Basisstation oder der CCU-X100 unterstützt die UHK-X750 die gleichzeitige Ausgabe in UHD- und HD-Videoformaten. Eine IP-Schnittstelle für Video-, Audio- und Intercom-Eingänge und -Ausgänge gemäß SMPTE.2110 und NMOS-Standards ist als Option an der Basisstation oder CCU erhältlich.

Mit einem Gewicht von 19 kg und einer Größe von 315 x 329 x 398 mm WHD ist die UHK-X750 für die Verwendung von Box-Objektiven in Studio- bzw. OB-Größe ausgestattet und hat eine optische Empfindlichkeit von F11 bei UHD/50p. Der angegebene Geräuschpegel beträgt -62 dB.