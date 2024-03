SportsInnovation 2024: Details zum Programm

Die SportsInnovation 2024 wird am 20. und 21. März in Düsseldorf stattfinden. Jetzt sind die Speaker und Speakerinnen und weitere Details des Programms bekannt.

Wie bei der vergangenen SportsInnovation wird es wieder Innovationsspiele geben, sodass technische Neuerungen direkt in der Praxis begutachtet werden können. Im Unterschied zur SportsInnovation 2022 wird es neben drei Fußballspielen aber auch ein American-Football-Spiel geben.

Die SportsInnovation solle ein Multisport Event werden, weshalb man nicht nur den Fußball in den Fokus rücke, sondern auch andere Sportarten wie eben American Football, aber auch Handball, Eishockey und Tischtennis.

Insgesamt möchte sich die SportsInnovation internationaler ausrichten, weshalb die Konferenzsprache auch Englisch sein wird. Die Veranstaltung sei weltweit auf Interesse gestoßen, und dieses Bedürfnis wollte man gezielt bedienen. »Ich kenne weltweit keine andere Veranstaltung dieser Art«, sagt Dr. Hendrik Weber, Direktor »Sport-Technologie & Innovation« bei der DFL.

Man wolle auch über den Tellerrand blicken und das Sport Business aus unterschiedlichsten Blickwinkeln beleuchten, betont Martin Ammermann von D.Sports. So ziehe die Veranstaltung beispielsweise auch international renommierte Architekten an, die sich bei der SportsInnovation unter anderem darüber austauschen möchten, in welcher Art von Entertainment-Arenen Sport Events künftig stattfinden werden.

Inhaltlich wird das Thema Künstliche Intelligenz die Konferenz sicher dominieren, aber auch die Themen Mixed Reality und Auswertung von Daten werden eine große Rolle spielen.

Ergänzend zu den Innovationsspielen werden dieses Mal auf zwei Bühnen im Stadion nationale und internationale Rednerinnen und Redner auftreten. Sie repräsentieren unter anderem Sportligen und -Arenen sowie Clubs, Wirtschaft und Wissenschaft.

Mit einer neuen, zweiten Bühne im sogenannten Innovation Lab haben die Veranstalter eine Möglichkeit geschaffen, tiefer in bestimmte Themen zu tauchen. Dort werden unter anderem Kinexon, AWS und Sportradar das Programm bestreiten.

Im Ausstellungsbereich der SportsInnovation präsentieren mehr als 60 Aussteller aus 17 Ländern ihre Produkte, Services und Zukunftsideen.

Auf großes Interesse wir sicher auch das Vortragsprogramm stoßen. Hier gab die SportsInnovation nun eine Auswahl der Speaker und Speakerinnen bekannt. Weitere Infos finden sich auf der Website der SportsInnovation.

Aaron Amendolia – Deputy CIO, NFL

Aaron Amendolia ist auf seinem Feld ein anerkannter Vordenker und Stratege, der für die Implementierung neuer Technologien im Sport und Entertainment steht. Als Deputy CIO der NFL bringt Amendolia einen wettbewerbsorientierten, pragmatischen Ansatz ein, der sich darauf konzentriert, durch anpassungsfähige und nachhaltige Strukturen langfristige Ergebnisse zu erzielen. Er hat authentische und für beide Seiten bereichernde Technologiepartnerschaften mit weltweit anerkannten Marken aufgebaut, die zu branchenführenden Lösungen geführt haben – darunter Riedel Communication und führende Anbieter von Daten und Daten-Tracking.

Christina Chase – Co-founder & Managing Director, MIT Sports Lab

Christina Chase ist Dozentin für Maschinenbau am Massachusetts Institute of Technology (MIT). Außerdem ist sie Mitbegründerin sowie Geschäftsführerin des MIT Sports Lab, das mit der Sportindustrie zusammenarbeitet, um Datenströme zu bewerten. Chases Forschung konzentriert sich auf die Überschneidung von Sport, Daten, Technik und Innovation – und komplexe Herausforderungen rund um Spielstrategie, Gesundheit und Leistung von Spielern oder Fan-Engagement. Sie berät Start-ups und ist Mitglied des Externen Bewertungsausschusses für EIT Health, dem Institut für Innovation und Technologie der Europäischen Union.

Christian Holzer – Managing Director, Sportec Solutions AG

Christian Holzer ist ein führender Experte für Datenökosysteme in der Sport-Technologie-Branche. Als Vorstand der Sportec Solutions AG, einem Joint Venture zwischen Deltatre und der DFL, ist er verantwortlich für die Entwicklung innovativer Next-Gen-Lösungen in den Bereichen Match Data und Sporttechnologie. Mit deren Hilfe möchte Sportec Solutions Clubs, Ligen, Verbänden und Medien dabei helfen, ihre strategischen Ziele zu erreichen und ihre Geschäftsentwicklung voranzutreiben. Christian Holzer blickt auf mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bereich Sporttechnologie und -innovationen zurück, mit Positionen bei Simi, Impire AG und Deltatre AG.

Monisha Kaltenborn – Entrepreneur

Monisha Kaltenborn übernahm als erste weibliche Führungskraft in der Formel 1 im Jahr 2011 ein Drittel der Anteile am Sauber F1 Team. Im Anschluss war sie von 2012 bis 2017 dessen Teamchefin. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit lag dabei auf der Verbindung von Daten und immersiven Technologien mit dem Motorsport. 2019 stieg sie in den eSport ein und übernahm bis 2023 den CEO-Posten der Racing Unleashed AG. Von 2019 bis 2022 war Monisha außerdem Mitglied im Präsidium des österreichischen Fußball-Clubs Rapid Wien. Die in Indien geborene österreichische Unternehmerin hält einen Master of Law in Internationalem Wirtschaftsrecht.

Ari Kaplan – Head of Technical Evangelism, Databricks

Ari Kaplan ist einer der führenden Köpfe in den Bereichen AI, Daten und Analytik. Seine Analyse- und Scouting-Erfahrungen rund um die Major League Baseball flossen unter anderem in das Drehbuch für das US-Sportdrama »Die Kunst zu gewinnen – Moneyball« ein. Außerdem beriet er das Formel 1-Team von McLaren und unterstützte deren Rennstrategie-Experten bei der Einführung von AI-Modellen. Seine Fähigkeiten der Datenanalyse setzt er auch für humanitäre Zwecke ein, zum Beispiel zur Unterstützung der Suche von Kriegsgefangenen. Ari erhielt Auszeichnungen des California Institute of Technology als Alumni des Jahrzehnts und von IBM als Data Science Celebrity.

Ben Ladkin – Managing Director, MLB Europe

Ben Ladkin war elf Jahre lang als General Manager für die Mediengruppe des FC Arsenal tätig, bevor er 2019 zur Major League Baseball wechselte und deren Geschäftsführer in Europa wurde. Dort ist er seither für die Wachstumsstrategie verantwortlich. Seine Rolle umfasst unter anderem die Zuständigkeiten für Content, Live-Events und Partizipations-Programme. In seiner Zeit bei Arsenal Broadband Limited war Ben Ladkin für alle hauseigenen Inhalte und digitalen Plattformen – von den sozialen Medien bis hin zum Broadcast – des Londoner Fußball-Clubs verantwortlich.

David Lehanski – EVP Business Development & Innovation, NHL

David Lehanski ist verantwortlich für Technologie und Innovationen der National Hockey League. Seit seinem Start 2005 war er maßgeblich am Aufbau der Technologieinfrastruktur der Liga beteiligt – unter Einbeziehung von Partnern wie AWS, Apple, SAP, Sportradar, Rogers und Verizon. Zu den Erfolgen gehören die Einführung der EDGE-Technologie (Puck and Player Tracking), die Einführung des NHL In-Arena-Coaching-Systems, die gemeinsam mit AWS entwickelten Shot-und Save-Analysen sowie die Nutzung der 5G-Mobilfunktechnologie in den NHL-Arenen. Zuvor war David als Gründer und Berater im Sport-Business tätig.

Steffen Merkel – CEO, Deutsche Fußball Liga

Dr. Steffen Merkel ist Geschäftsführer der DFL GmbH. Als Direktor der Abteilung Audiovisuelle Rechte zeichnete er vor seiner Berufung in die Geschäftsführung für das nationale und internationale Produktmanagement, die nationale Medienausschreibung sowie den Schutz der audiovisuellen Rechte gegen Urheberrechtsverletzung verantwortlich. Zuvor arbeitete er unter anderem als Leiter Unternehmensstrategie der DFL sowie Head of Global Operations der DFL-Tochtergesellschaft Bundesliga International. Steffen Merkel, der an der EBS Business School promovierte, war vor seinem Einstieg bei der DFL für die Beratungsgesellschaft The Boston Consulting Group tätig.

Shelly Palmer – CEO, The Palmer Group

Shelly Palmer ist Professor für Advanced Media in Residence an der S.I. Newhouse School of Public Communications der Syracuse University. Außerdem ist er CEO der The Palmer Group, die Fortune-500-Unternehmen in den Bereichen Technologie, Medien und Marketing berät, und ist auch Autor zahlreicher Bücher zu diesen Themen. Shelly Palmer wurde von LinkedIn zur »Top Voice in Technology« ernannt und tritt regelmäßig im Fernsehen auf, wo er für die TV-Sendung »Good Day New York« über Technik und Wirtschaft berichtet sowie als Kommentator für die TV-Sender CNN und CNBC tätig ist. Zusätzlich ist er Host eines nach ihm benannten Livestreams.

Julie Souza – Head of Sports, Global Professional Services, Amazon Web Services

Julie Souza leitet die Global Sports Practice für AWS Professional Services und treibt Innovationen in den Bereichen Sportdaten (Tracking, KI/ML/CV), virtualisierte Produktion, Direct-to-Consumer-Interaktivität und -Monetarisierung, Fan-Daten und -Analysen sowie intelligente Veranstaltungsortlösungen voran. Bevor sie zu AWS kam, leitete sie die Strategie- und Geschäftsentwicklung bei Second Spectrum, dem offiziellen Datenanalysepartner der NBA, EPL, MLS und anderer. In ähnlicher Weise war sie für ESPN, Sports Illustrated und CBS Sports Network tätig. Julie hat einen BA von der University of Michigan und einen MBA von der Harvard Business School.