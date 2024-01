NFL ist Partner der SportsInnovation 2024

D.Sports, DFL und Spielmacher laden am 20. Und 21. März SportsInnovation nach Düsseldorf ein. Neuer Partner des Events ist die National Football League (NFL) der USA.

Die neue Partnerschaft erweitert das Spektrum der auf den bisherigen Veranstaltungen durchgeführten drei »Innovationsspiele« um eine zusätzliche NFL-Begegnung. So werden Technologien aus dem American Football live in das Programm der Fachveranstaltung aufgenommen und in Europa bekannt gemacht. Als erster Sprecher wird der Influencer Ari Kaplan genannt, der durch seine Analysen der Spiele der Chicago Cubs bekannt wurde.

Der Veranstaltungsort der SportsInnovation, die Düsseldorfer Merkur Spiel-Arena, machte erst jüngst Schlagzeilen, als in dem Fußballstadion mit 53.000 Zuschauern die Handball Europameisterschaften mit dem 27:14-Sieg der DHB-Auswahl gegen die Schweiz eröffnet wurde.

Zum Kreis der Aussteller haben sich zwischenzeitlich Sportec Solutions und Sony Sports Business sowie MRMC Broadcast und Ruwido gesellt, um ihre Produkte zu präsentieren,

Schon am 23. Januar findet in im DFL-Büro New York ein exklusives Fachtreffen statt, bei dem es um das Potenzial und die technischen Perspektiven der Sportdaten-Analyse geht.