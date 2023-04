Die SportsInnovation 2024 wird am 20. und 21. März des kommenden Jahres erneut in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf stattfinden.

Der Termin für die SportsInnovation 2024 steht fest: Am 20. und 21. März des kommenden Jahres wird die Veranstaltung in Düsseldorf stattfinden. Herzstück und Besonderheit zugleich bilden wieder die so genannten »Innovationsspiele«, bei denen die neuesten Technologien und Zukunftsvisionen in der Live-Anwendung demonstriert werden. Die DFL Deutsche Fußball Liga fungiert gemeinsam mit dem Sportbusiness-Konferenzveranstalter Spielmacher sowie D.Sports als Gastgeber – und D.Sports spielt mit D. Live als Venuebetreiber der Merkur Spiel-Arnea wieder den entsprechenden Doppelpass in der Ausrichtung des Events.

Die Innovationsmesse, bei der zahlreiche Aussteller aus den Bereichen Sport, Medien, Technologie und Sportstätten die Zukunftstrends auf ihren Feldern präsentieren, wird 2024 zum dritten Mal durchgeführt. Die vergangene SportsInnovation im Jahr 2022 wurde von rund 1.200 Gästen besucht, mehr als 60 Aussteller aus 17 Ländern präsentierten dabei ihre innovativen Produkte, Services und Zukunftsideen.

Die DFL ist Innovationstreiber im Profisport und hat den Impuls für die Ausrichtung der ersten SportsInnovation im Jahr 2018 gegeben. Diesen Innovationsgedanken teilt die DFL mit D.Sports, die im nationalen und internationalen Kontext mit Major-Sportevents vertraut sind. Der Konferenzveranstalter Spielmacher richtet erfolgreich die gleichnamige Veranstaltung in deutschen Großstädten aus und wird seine Expertise in die Konzeption und Umsetzung des Konferenzprogramms einbringen sowie den Bereich Sales der SportsInnovation verantworten.

Bastian Willcke, operativer Projektleiter der SportsInnovation bei D.Sports, sagt: »Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der SportsInnovation 2024 dürfen sich wieder einmal auf hochkarätige Speaker und spannende Experiences freuen. Das Event wird erneut für die perfekte Mischung aus Networking und Einblicken in die Zukunft des Sportbusiness stehen. Als erprobter Gastgeber blicken wir von D.Sports der SportsInnovation 2024 schon jetzt voller Vorfreude entgegen.«