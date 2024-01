Neue Details zum größten Kinobildsensor

Der Sensor wurde speziell für das Kamerasystem Big Sky entwickelt und wird für die Aufnahme von ultrahochauflösenden Inhalten für Sphere in Las Vegas verwendet.

Sphere Entertainment gab neue Details über die Zusammenarbeit mit STMicroelectronics bekannt, einem Halbleiterhersteller, der Kunden aus dem gesamten Spektrum der Elektronikanwendungen bedient, um den weltweit größten Bildsensor für das Big Sky-Kamerasystem von Sphere zu entwickeln. Big Sky ist das ultrahochauflösende Kamerasystem, das zur Aufnahme von Inhalten für Sphere eingesetzt wird.

Im Inneren des Veranstaltungsortes verfügt Sphere über den weltweit größten, hochauflösenden LED-Bildschirm, der sich über und um das Publikum herum erstreckt und so eine vollständig immersive visuelle Umgebung schafft. Das Big Sky-Kamerasystem wurde vom Team der Sphere Studios entwickelt, dem hauseigenen Content-Studio, das Live-Entertainment-Erlebnisse für Sphere entwickelt, um Inhalte für dieses 16K x 16K große Display mit einer Fläche von 160.000 Square Feet aufzunehmen. In Zusammenarbeit mit den Sphere Studios entwickelte ST einen 18K-Sensor, der in der Lage sein soll, Bilder in der für das Sphere-Display erforderlichen Größe und Detailtreue zu erfassen. Der Big Sky-Sensor – der größte kommerziell genutzte Kinokamerasensor der Welt – arbeitet mit den schärfsten Kinoobjektiven der Welt zusammen, um detaillierte, großformatige Bilder zu erfassen.

»Big Sky stellt einen bedeutenden Fortschritt in der Kinokameratechnologie dar, wobei jedes Element einen Innovationssprung in Design und Herstellung darstellt«, so Deanan DaSilva, leitender Architekt von Big Sky bei Sphere Studios. »Der Sensor einer jeden Kamera ist entscheidend für die Bildqualität, aber angesichts der Größe und Auflösung des Sphere-Displays musste der Sensor von Big Sky über alle bisherigen Möglichkeiten hinausgehen. ST hat in enger Zusammenarbeit mit den Sphere Studios sein umfangreiches Fachwissen genutzt, um einen bahnbrechenden Sensor herzustellen, der nicht nur die Möglichkeiten für immersive Inhalte bei Sphere, sondern auch in der gesamten Unterhaltungsindustrie erweitert.«

»ST ist seit fast 25 Jahren führend auf dem Gebiet der Bildgebungstechnologie, IP und Tools, um einzigartige Lösungen mit fortschrittlichen Funktionen und Leistungen zu entwickeln«, sagte Alexandre Balmefrezol, Executive Vice President und Imaging Sub-Group General Manager, STMicroelectronics. »Die Entwicklung eines kundenspezifischen Sensors dieser Größe, Auflösung und Geschwindigkeit mit geringem Rauschen, hohem Dynamikbereich und scheinbar unmöglichen Anforderungen an die Ausbeute stellte für ST eine wirklich neuartige Herausforderung dar – eine Herausforderung, die wir vom ersten Wafer aus unserer 300-mm-Fertigung in Crolles, Frankreich, an erfolgreich bewältigt haben.«

Als führendes Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Bildsensoren bedient ST mit seinen Imaging-Technologien und Foundry-Services eine Vielzahl von Märkten, darunter auch die professionelle Fotografie und Kinematografie. Der 316-Megapixel-Sensor von Big Sky ist fast 7-mal größer und hat eine 40-mal höhere Auflösung als die Vollformatsensoren, die in kommerziellen High-End-Kameras eingesetzt werden. Der Chip mit den Maßen 9,92 cm x 8,31 cm (82,4 cm2) ist doppelt so groß wie ein Foto im Brieftaschenformat, und nur vier komplette Chips passen auf einen 300-mm-Wafer. Das System ist außerdem in der Lage, Bilder mit 120 Bildern pro Sekunde aufzunehmen und Daten mit 60 Gigabyte pro Sekunde zu übertragen.

Big Sky ermöglicht es Filmemachern auch, großformatige Bilder mit einer einzigen Kamera aufzunehmen, ohne dass Inhalte von mehreren Kameras zusammengefügt werden müssen – so werden Probleme vermieden, die beim Zusammenfügen von Bildern auftreten können, wie z. B. Einschränkungen im Nahbereich und Nahtstellen zwischen den Bildern. Sphere Studios hat bereits zehn Patente im Zusammenhang mit der Technologie von Big Sky angemeldet, Tendenz steigend.

Darren Aronofskys Postcard from Earth, der derzeit im Rahmen von The Sphere Experience bei Sphere gezeigt wird, ist die erste Filmproduktion, die Big Sky nutzt. Seit seiner Premiere hat »Postcard from Earth« das Publikum auf eine Reise durch alle sieben Kontinente mitgenommen.