Großaufgebot: Weitere Grass Valley Kamerazüge bei der Lang AG

Die Lang AG hat in 20 Grass Valley LDX-135 Kamerazüge investiert.

Nachdem die Lang AG bereits im September vergangenen Jahres in das LDX-135 Kamerasystem des Herstellers Grass Valley investiert hatte, gibt das Unternehmen aus Lindlar bekannt, dass der Bestand um weitere 20 Kamerazüge erweitert wird. Damit reagiert Lang auf den immer höheren Bedarf an hochwertigen und flexiblen 4K-Kameras mit verbessertem Workflow.

Im Vermietpark hat sich die LDX-135 »als absolut zuverlässiger und flexibler Kamerazug bewährt«, kommentiert Sven Bauschke, Product Specialist Image Processing & Event IT der Lang AG. »Die Integration von SMPTE ST 2110 sorgt ebenfalls dafür, dass die Kamera auch in absehbarer Zukunft für die unterschiedlichsten Aufgaben und Anforderungen gerüstet ist.« Zudem werde der Bedarf an Bandbreite im ST 2110-Netz durch die JPEG XS-Kompression deutlich reduziert.

Die 4K-Kamera erweist sich auch im Basisbandbetrieb als zuverlässig. Der 2/3 Zoll Xenios-Sensor mit Global Shutter und dem dort zusätzlich installierten Tiefpassfilter setzt »neue Maßstäbe der Bildqualität«, stellt Lang zur Investitionsentscheidung heraus.

Die Integration mit dem SSC-One Server und Creative Grading und deren Steuerung über Tablet oder PC trage zur Rationalisierung der Arbeitsabläufe bei.

Die Lang AG vermietet und verkauft hochwertige visuelle Präsentationstechnik und dazugehörige Peripherie. Von Lindlar und Niederlassungen in der Schweiz, Spanien und Großbritannien aus werden außerdem Serviceleistungen für vertretene Hersteller angeboten.