Loracs ist Vertriebspartner von MultiDyne

MultiDyne Video & Fiber Optic Systems schließt mit Loracs aus Berlin eine Vertriebspartnerschaft für den deutschen Markt ab.

Der Vertrag umfasst alle Produkte- und System-Leistungen des Portfolios von MultiDyne.

»Die Loracs GmbH ist für uns der ideale Partner mit ihren langjährigen Tätigkeiten, sowohl im Medienbereich als auch im Behörden- und Industrieumfeld« so Sebastian Mucha, Vice President of NPD & Business Development – EMEA bei MultiDyne. »Wir erschließen uns damit weitere Märkte und erhöhen die fachliche Kompetenz in Deutschland.«

Die Video- und Fibersysteme von MultiDyne bieten ein Höchstmaß an Flexibilität und Zuverlässigkeit bei Medienproduktionen und im militärischen Umfeld, so Loracs. Die Lösungen für den Studio- und Outdoor-Bereich ermöglichen die Übertragung von Daten-, Video-, Audio- und Steuersignalen über kilometerweite Distanzen, und sie eignen sich durch die einfache Handhabung sehr gut für den Rental-Bereich. Die Produkte unterstützen alle relevanten Kamerahersteller, wie Sony, Grass Valley, Hitachi und Panasonic.

»Die einzigartige Technologie der MultiDyne Produkte ermöglicht uns, die vielen Anfragen über Fibersysteme im Medien- und Behördenumfeld mit zuverlässigen Lösungen zu bedienen. Es freut uns daher sehr, mit MultiDyne den richtigen Partner gefunden zu haben und die Kunden in Deutschland umfassend zu unterstützen«, so Martin Fischer, Geschäftsführer der Loracs GmbH.