Lang AG exklusiver Barco-Vertriebspartner

Barco ernennt die Lang AG zum exklusiven Vertriebspartner im Produktbereich Projektion und Image Processing für Deutschland und Österreich.

Bereits seit über 30 Jahren beliefert die Lang AG erfolgreich den Pro-AV Markt mit Premium Equipment des belgischen Herstellers Barco. Damit positioniert sich die Lang AG als Komplettanbieter, sowohl im Event-Bereich, als auch für die individuellen Anforderungen der Systemintegration. Seither ist die Lang AG auch als Service- und Schulungspartner, unter anderem für Barco Produkte, bekannt.

Die nun geschlossene Vereinbarung, die mit Beginn des neuen Jahres in Kraft tritt, stärkt die Partnerschaft im Produktbereich Image Processing, erweitert aber auch die Zusammenarbeit im Bereich der Projektion. In beiden Produktgruppen sieht man sich nun ideal aufgestellt, um gemeinsam die Bedürfnisse des Pro-AV Marktes in Deutschland und Österreich zu bedienen.

Diese Partnerschaft geht über die Vertriebsvereinbarung hinaus, indem sie auch das gemeinsame Ziel der Innovation und Entwicklung eines zukunftssicheren Produktportfolios umfasst. Der Fokus liegt demnach darauf, die besten und innovativsten Lösungen in Zusammenarbeit auf den Markt zu bringen.

Stijn Henderickx, Senior VP EMEA bei Barco, ist überzeugt, dass die Partnerschaft erfolgreich sein wird: »Wir kennen die Lang AG als einen weltweit führenden Dienstleister für professionelle Videoanwendungen, der Kundenorientierung, Innovation und Qualität stets in den Mittelpunkt seines Handelns stellt. Dies deckt sich sehr gut mit dem Erbe und dem Geist von Barco. Die Bündelung der Kräfte ist eine natürliche Konsequenz. Ich bin überzeugt, dass diese neue Partnerschaft uns in die Lage versetzen wird, unsere Geschäfte zu stärken, indem wir den deutschen und österreichischen Kunden die innovativsten Technologien und den besten Kundenservice bieten.«

»Seit je her schätzen wir die strategische Zusammenarbeit und den kontinuierlichen Austausch über die neuesten Entwicklungen mit Barco. Beide Unternehmen verbindet schon immer der Anspruch, dem Markt qualitative und zukunftsorientierte Lösungen anzubieten. Nun ist die Grundlage für eine noch engere Partnerschaft geschaffen worden, die ein klares Ziel verfolgt, unseren Kunden den bestmöglichen Service bieten zu können«, sagt Peter Mathia, CEO der Lang AG.