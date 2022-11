Neuer Lynx-Vertriebspartner CVE

Lynx Technik ernennt CVE zum neuen Vertriebspartner für Italien.

Communication Video Engineering (CVE) ist neuer Vertriebspartner von Lynx Technik für Italien. CVE ist seit über 30 Jahren auf dem italienischen Broadcast-Markt tätig und agiert als einflussreicher Systemintegrationspartner für seine Kunden. CVE empfiehlt und liefert nicht nur innovative Technologien, sondern fungiert auch als technischer Berater, der Design-, Installations-, Implementierungs- und Supportdienste anbietet. CVE hat zwei Produktspezialisten ernannt, Alessandro Bianchi mit Sitz in Mailand und Dario Bruno in Rom, die künftig für die Marke Lynx aktiv werden und in Zusammenarbeit mit dem technischen Team von Lynx Technik Support im Pre- und Post-Sales-Bereich leisten werden.

»Lynx Technik ist eine beliebte Marke, sowohl aus technischer Sicht als auch wegen ihrer hohen Qualitäts- und Robustheitsstandards, deren Produkte mit Stolz in Deutschland hergestellt werden«, kommentiert Luca Catalano, CEO von CVE. »Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst eine breite Palette von modularen Geräten, die fast alle Bedürfnisse von Video-, Audio- oder Glasfaserschnittstellen 8K / 4K / 3G / HD / SD-SDI abdecken. Diese sind für alle unsere Kunden zunehmend unverzichtbar.«

»Wir freuen uns, CVE zu unserem Distributor in Italien zu ernennen«, kommentiert David Holloway, Director of Sales EMEA bei Lynx Technik. »Die Kombination aus fundierten Kenntnissen in den Bereichen Technik und Systemdesign sowie der Vertriebsunterstützung durch CVE und die ehemaligen Mitarbeiter von Network Electronics bietet den bestmöglichen Service für unseren italienischen Markt. Wir sind zuversichtlich, dass dadurch ein breiterer Kundenstamm in verschiedenen Industriezweigen von den Vorteilen der Lynx-Technik-Geräte profitieren wird.«

Luca Catalano fasst zusammen: »Wir sind sehr zufrieden mit unserer Vereinbarung mit Lynx Technik, da deren Produkte ein starkes Portfolio für die Verteilung und Konvertierung von 3G/HD-SDI-, 4K- und 8K-Videosignalen sowie Glasfaserlösungen bieten. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen und darauf, unseren Kunden außergewöhnliche Qualitätslösungen zu attraktiven Preisen anbieten zu können.«