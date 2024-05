Sphere Entertainment übernimmt Holoplot.

Die Akquisition soll die Fähigkeiten von Sphere Entertainment erweitern und zusätzliche Innovationen im Bereich immersiver Erlebnisse und 3D-Audiotechnologie ermöglichen.

Sphere Entertainment hat alle verbleibenden Anteile an der Holoplot GmbH erworben, die es zuvor nicht besaß. Sphere Entertainment tätigte seine erste Investition in Holoplot 2018, als die beiden Unternehmen zusammenarbeiteten, um Sphere Immersive Sound, powered by Holoplot, zu entwickeln.

In einer gemeinsamen Erklärung im Namen von Sphere Entertainment sagten David Dibble, CEO, MSG Ventures, und Paul Westbury, EVP, Development and Construction: »Holoplot steht an der Spitze der Audio-Innovation, und ihre maßgeschneiderte Technologie hat bereits die Möglichkeiten für einen konzerttauglichen Sound verändert. Diese Akquisition spiegelt das Engagement unseres Unternehmens wider, an der Spitze der immersiven Erfahrungen zu bleiben, während wir Wachstumsmöglichkeiten sowohl für Sphere als auch für Holoplot untersuchen.«

»Wir haben viele Jahre lang mit dem Sphere-Team zusammengearbeitet, um unsere Technologie zu entwickeln, und gemeinsam haben wir das Live-Sound-Erlebnis für immer verändert«, sagte Roman Sick, CEO und Mitbegründer von Holoplot. »Als Ergebnis dieser Transaktion kann Holoplot seine Mission beschleunigen, seine Technologien in mehr Anwendungen und Märkte zu bringen und die Audio-Innovation weiter voranzutreiben.«

Sphere Immersive Sound ist das weltweit größte, voll integrierte Audiosystem in Konzertqualität, das im Sphere in Las Vegas für unvergleichliche Hörerlebnisse sorgt. Sphere Immersive Sound wurde erstmals 2022 im Beacon Theatre in New York vorgestellt, das von der Madison Square Garden Entertainment Corp. betrieben wird und zusammen mit Sphere Entertainment zur MSG Family of Companies gehört.

Das in Berlin ansässige Unternehmen Holoplot hat mit seiner proprietären Audiotechnologie eine neue Generation von Audioerlebnissen ermöglicht. Holoplots proprietäre Technologie konzentriert sich auf Klangkontrolle, Intelligenz und Qualität. Sie ermöglicht eine präzise und digitale Kontrolle der Klangausbreitung und -lokalisierung und sorgt so für ein zielgerichtetes, konsistentes und immersives Hörerlebnis.

Die Transaktion ist abgeschlossen. Holoplot wird seinen Sitz in Berlin beibehalten und als hundertprozentige Tochtergesellschaft von Sphere Entertainment agieren, um sein Geschäft weiter auszubauen und seine Kunden und Auftraggeber zu bedienen.