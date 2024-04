Holoplot Audiotechnologie im Musical

Die besondere Audiotechnik Holoplot X1 gab ihr Musiktheater-Debüt bei »Buena Vista Social Club« in New York.

Holoplot ist ein Berliner Unternehmen, das mit seiner patentierten X1-Technologie Beschallung in Theatern und Event Locations in höchster Präzision ermöglicht – selbst über große Entfernungen. So soll jede Besucherin und jeder Besucher ein ganz besonderes Hörerlebnis bekommen. Besonders bekannt ist Holoplot für seine Installation in der Event Location Sphere in Las Vegas. film-tv-video.de hatte darüber berichtet.

Aber auch in Theatern und anderen Event Locations gibt es immer mehr Anwender, die mit der Holoplot-Technik arbeiten. Ein Beispiel dafür ist die Atlantic Theater Company in New York. Dort feierte »Buena Vista Social Club« im Linda Gross Theater Premiere und erhielt begeisterte Kritiken in Publikationen von der New York Times bis zum Rolling Stone Magazine.

Der renommierte Sounddesigner Jonathan Deans, der für seine Arbeit an Broadway-Hits und Cirque du Soleil-Produktionen bekannt ist, arbeitete mit dem Music Supervisor Dean Sharenow und dem Regisseur Saheem Ali zusammen, um ein unvergessliches Hörerlebnis zu schaffen. Der globale Technologieanbieter PRG lieferte eine umfassende Audio- und Beleuchtungslösung für die Produktion, darunter das erste Holoplot X1-System, das in einer Musiktheaterproduktion eingesetzt wurde.

Deans erinnert sich, dass Sharenow ihn auf das Projekt ansprach und sein Interesse weckte, weil er das Album des Buena Vista Social Club kannte. Bei der Arbeit mit einem neuen Team und an einem neuen Veranstaltungsort war es Deans Ziel, ein tiefes Verständnis und Respekt für die Ursprünge der Musik zu entwickeln und dies mit seiner Erfahrung im Bereich des Theater-Sounddesigns zu verbinden, um ein kohärentes Klangerlebnis zu schaffen.

»Meine Aufgabe ist es, die musikalischen Ideen, die Aufführungsideen und die Schauspieler in eine Art Form und Struktur zu bringen, auf die das Publikum reagieren kann«, sagt Deans. »Ich lege die Ausrüstung fest, sorge dafür, dass sie für die Produktion funktioniert, und arbeite mit allen Beteiligten zusammen.«

Das Atlantic Theater ist eine umgebaute Kirche mit einer Architektur, die akustische Herausforderungen mit sich bringt.

»Das Theater selbst wurde erheblich umgebaut, um einen angenehmen Raum für jede Show zu schaffen«, fährt Deans fort. »Allerdings bedeutet die Unterbringung von Live-Perkussionsinstrumenten auf der Bühne, darunter Congas, Bongos und Timbales, die manchmal nur einen Meter vom Publikum entfernt sind, dass es unweigerlich laut wird. Das Einzige, worüber ich mir große Sorgen machte, war die stimmliche Präsenz der Schauspieler.«

Deans benötigte eine präzise Audiokontrolle über den Sitzbereich, wobei die Klarheit der Stimme inmitten der Live-Percussion seine oberste Priorität war, weshalb er sich für Holoplot entschied. »Ich hatte mir die Demos von Holoplot schon seit einiger Zeit angesehen, gelernt und angeschaut, und wir wollten sehen, ob sie eine Lokalisierung schaffen können, die den gesamten Sitzbereich abdeckt.»

Durch die Verwendung der firmeneigenen 3D-Audio-Beamforming- und Wellenfeldsynthese-Technologie ermöglicht X1 die Erstellung präziser Abdeckungszonen für das Publikum sowie die Soundlokalisierung im 3D-Raum. Diese Kombination erwies sich als wesentlich, um die stimmliche Präsenz in einem engen und potenziell lauten Raum zu steuern.

Holoplot beschreibt sich selbst so: »Unsere Lösung, das Matrix Array, ist wissenschaftlich fundiert, Software-gesteuert und Hardware-unterstützt. Das Soundsystem für ein neues Ohr, ein leistungsfähiges Werkzeug, das bisher unzugängliche Möglichkeiten in die Welt der Audiotechnik bringt … Wir bei Holoplot haben es uns zur Aufgabe gemacht, das Mögliche neu zu definieren und unvergleichliche und atemberaubende Erfahrungen zu ermöglichen.«

Jonathan Deans, Tontechniker, urteilt: »Holoplot hat eine andere Herangehensweise an die Beschallung mit Line Arrays und Punktquellen-Lautsprechern, die sehr erfolgreich ist, um unsere Stimmen in diesem sehr engen Raum und in einer potenziell sehr lauten Situation zu behandeln. Wir wollten sicherstellen, dass wir die beste Abdeckung und den höchsten Grad an Kontrolle haben. Deshalb habe ich mich an Holoplot gewandt, um zu sehen, ob ihr System auch in einer Theaterumgebung funktionieren kann.«

Die Holoplot-Technologie ermöglicht es dem Benutzer, den Klang im Raum zu optimieren, so dass die Verständlichkeit erhöht wird, ohne dass die Lautstärke erhöht werden muss, was zu einem angenehmen Hörerlebnis führt, bei dem alle Elemente der Show hörbar sind.

Ryan Penny, Head of Sales bei Holoplot, erklärt das System-Setup: »Ein einziger zentraler Mono-Cluster aus drei X1-Modulen ist horizontal konfiguriert und ausschließlich für die Gesangsverstärkung vorgesehen. Jonathan entschied sich aufgrund der kompakten Größe des Theaters und der steilen Bestuhlung dafür, Holoplot auf diese Weise zu testen und das Holoplot 3D Audio-Beamforming einzusetzen, um den Platzbedarf zu minimieren. Aus dem Cluster werden drei Beams gebildet – ein Optimized Coverage Beam deckt den gesamten Zuschauerbereich ab, während zwei weitere Beams als Virtual Sources hinter und neben dem Array platziert sind und Stereo-Ensemble-Gesang liefern. Dieser Ansatz führt zu subtilen, aber wirkungsvollen Ergebnissen. Das Systemdesign schafft Raum im Mix und lässt den Gesang innerhalb eines komplexen musikalischen Arrangements erstrahlen. Das ist ein einzigartiges Konzept für einen traditionellen Mono-Cluster und etwas, das kein anderes System erreichen konnte.«

Deans betont die zentrale Rolle, die PRG gespielt habe, als es um die Verfügbarkeit und Eignung der Geräte im Rahmen des Budgets und die Einhaltung der Zeitvorgaben ging. »PRG lieferte nicht nur alle angeforderten Geräte, sondern leistete auch wichtige Unterstützung. Sie passen sich immer an die Bedürfnisse der baulichen Umgebung an und unterstützen Designer, Crews, Assistenten und den komplizierten Prozess der Montage einer Show.«

Alex Donnelly, Vizepräsident und Generaldirektor Theater bei PRG, ergänzt: »Wir haben uns sehr gefreut, mit Jonathan Deans und dem Team der Atlantic Theater Company zusammenzuarbeiten, um die erste theatralische Anwendung von Holoplot zum Leben zu erwecken. In den letzten 18 Monaten hat PRG sein Engagement im Audiobereich mit nachhaltigen Investitionen in Anlagen, Ausrüstung und natürlich in unsere Mitarbeiter verdoppelt. Diese Zusammenarbeit ist ein Beispiel für unser unerschütterliches Engagement, die Grenzen des Möglichen im Theater zu erweitern und aktiv zur Umsetzung der ehrgeizigen Visionen unserer Designer beizutragen.«

Timothy Jarrell, A1 Production Mix Engineer und verantwortlich für die Abmischung jeder Vorstellung, war mit dem System zufrieden. »X1 ermöglicht es uns, mehrere Audiofelder zum Publikum zu bringen, so dass wir viel mehr Klarheit bieten können. Zusammen mit den Mikrofonen, die sich direkt am Mund der Schauspieler befinden, sorgt es für eine Trennung von den Instrumenten, die sich direkt hinter den Schauspielern befinden«, erklärt er und ergänzt: »Die Technologie von Holoplot ist ein interessantes Konzept und sehr cool. Es war großartig, mit ihren Ingenieuren zusammenzuarbeiten, um einen Einblick in die Software und die Hardware zu bekommen. Wir können das Bild so steuern, dass der Sitzbereich abgedeckt wird und wir eine Trennung erhalten, so dass wir uns nicht mit Reflektionen herumschlagen müssen.«

»Die Zusammenarbeit mit Jonathan Deans und PRG bei diesem Projekt war außergewöhnlich. Die Show hat genau das erreicht, was aus Sicht von Holoplot beabsichtigt war», fasst Kirsh zusammen. »Was Jonathan mit X1 für die Gesangsverstärkung geschaffen hat, ist wirklich bemerkenswert. Die Organisatoren, das Produktionsteam und das PRG-Team haben alle zusammengearbeitet, um eine erstaunliche Show abzuliefern. Wir sind begeistert, dass wir Holoplot zum allerersten Mal im Musical-Theater eingeführt haben. Es hat unseren Wert und unsere bahnbrechende Technologie für den Bereich der darstellenden Künste unter Beweis gestellt.«