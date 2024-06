FKTG-Fachtagung in Mainz

Preise Auch in diesem Jahr ehrte die Gesellschaft Personen und Projekte mit herausragenden Leistungen im Bereich der Medientechnologie. In diesem Jahr ging der Innovationspreis für Medientechnologie in der Informationstechnik an das Team des Fraunhofer Heinrich-Hertz-Instituts, Decai Chen, Peter Eisert, Ingo Feldmann, Arne Finn, Anna Hilsmann, Peter Kauff, Wieland Morgenstern, Ralf Schäfer, Oliver Schreer, Marcus Zepp, für die Entwicklung der 3D Human Body Reconstruction (3D HBR) als einer Basistechnologie für das Volumetric Scanning. Die Oskar-Meßter-Medaille ging an Sven Bliedung von der Heide, Mitbegründer der im Jahr 2018 gegründeten Volucap, dem ersten volumetrischen Studio in Deutschland. Die FKTG würdigt damit seine großen Verdienste für die Film- und Fernsehproduktion durch die erfolgreiche Einführung des Volumetric Scanning mit Volucap in der Internationalen Filmproduktion. Den Rudolf-Urtel-Preis, Förderpreis für den wissenschaftlichen Nachwuchs, erhielt Dr.-Ing. Lucca Richter für seine Technischen Universität Braunschweig entstandene Dissertation »A 5G New Radio Terrestrial Broadcast System«. Mit den Hochschulabsolventenpreisen wurden ausgezeichnet: • Benjamin Brand für seine Technischen Hochschule Nürnberg entstandene Bachelorarbeit mit dem Titel »Development and Evaluation of a Toolbox for Conversion Between Various Camera Parameter Conventions«;

• Maja Michaelis für ihre an der Hochschule Düsseldorf entstandene Bachelorarbeit »Lichtanpassung im virtuellen Studio unter Verwendung von Augmented Reality«;

• Maike Kaiser für ihre an der Hochschule RheinMain in Wiesbaden entstandene Masterarbeit »Herausforderungen und Herangehensweise bei der Einbindung eines Large Language Models in den Newsworkflow – betrachtet am Beispiel der Einführung von ChatGPT«. Zudem erhielt Klaus Sandig die Ehrenmitgliedschaft der FKTG für seine Verdienste um die Gesellschaft, hier besonders seine Tätigkeit als Regionalgruppenleiter Thüringen und Mit-Organisator der Thüringer Mediensymposien.