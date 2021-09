Helfrich: neuer Geschäftsführer für FMS FKTG

Oliver Helfrich ist neuer Geschäftsführer der FMS FKTG, einer Service-Gesellschaft der FKTG.

Die FMS (volle Eigenbezeichnung: FMS FKTG Medien- und Services UG (haftungsbeschränkt)) ist eine 100%ige Tochter der FKTG (Fernseh- und Kinotechnische Gesellschaft e.V.). Die FMS FKTG erbringt Dienstleistungen für die FKTG, für deren Firmenmitglieder, sowie andere Unternehmen in den Bereichen Marketing, Website-Betreuung, Ausstellungs- und Veranstaltungsorganisation sowie Verwaltung.

Nun hat die FMS FKTG mit Oliver A. Helfrich seit dem 1. August 2021 einen neuen Geschäftsführer. Er folgt in dieser Funktion Jürgen Burghardt nach, der seit Unternehmensgründung die Etablierung der FMS und erste erfolgreiche Geschäftsentwicklungen verantwortet hat. Burghardt hatte bisher sowohl die Funktion als Geschäftsführer der FKTG, wie auch der Service-Gesellschaft FMS FKTG inne. Jetzt werden diese Tätigkeiten aufgespalten und Helfrich folgt auf Burghardt als Geschäftsführer der Service-Gesellschaft, Burghardt bleibt aber Geschäftsführer der FKTG.

»Es muss jetzt die Phase eingeleitet werden, in der die großen Chancen und Möglichkeiten zur geschäftlichen Entwicklung der FMS konsequent ergriffen und weiterentwickelt werden«, so Jürgen Burghardt, der auch weiterhin als Berater der FMS fungieren wird.

Helfrich erläutert: »Die FMS, als kommerzielle Tochter des gemeinnützigen Vereins FKTG hat enormes Potenzial, sich als erfolgreicher Dienstleiter im Bereich Public Relations, in der Marketingkommunikation, sowie bei Veranstaltungen und Ausstellungen für die professionelle Medienbranche weiter zu etablieren. Die Geschäftsentwicklungsmöglichkeiten, die ich hier erkenne und ausbauen möchte sind enorm.«

Oliver A. Helfrich hat an der Technischen Universität Dresden Wirtschaftsingenieurwesen studiert und ist über diverse Stationen, unter anderem bei JVC und Sony, seit vielen Jahren in der professionellen Medien- und IT Branche tätig.