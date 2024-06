News: Kurz und knackig – KW 26/2024

2023 hat ein bundesweiter Meldeabgleich eine Zunahme der Wohnungen um 900.000 erstmals auf über 40 Mio. ergeben, so der Jahresbericht des Beitragsservice von ARD, ZDF und DLF. Dadurch steigt das Beitragsaufkommen auf 9,02 Mrd. € (+5,3%). Davon gingen 8,85 Mrd. € an die Sender und 170 Mio. € an die Medienanstalten. Die Zahl der 2,42 Mio. Befreiungen ist leicht rückläufig.