News: Kurz und knackig – KW 30/2024

In den Signalisierungen für ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3Sat entfällt der Zusatz »HD« im Logo auf allen Ausspielwegen. »HD« bleibt in der Senderkennung, so dass man im EPG usw. die empfangene Qualität erkennt. Das ändert sich nach der SD-Abschaltung Anfang 2025, um Irritationen in Kabelnetzen mit SD-Konvertierung zu vermeiden.