Apple Vision Pro kann in Deutschland vorbestellt werden

Die Apple Vision Pro wird ab Freitag, 12. Juli in den Apple Stores verfügbar sein und ausgeliefert werden.

Ab heute kann man in Deutschland die Apple Vision Pro, Apples räumlichen Computer, im Apple Store Online oder in der Apple Store App vorbestellen.

Die Apple Vision Pro verbindet digitale Inhalte nahtlos mit der physischen Welt, um räumliche Erlebnisse zu schaffen, die die Art und Weise verändern soll, wie Menschen arbeiten und zusammenarbeiten. Die Vision Pro wird ab Freitag, 12. Juli erhältlich sein.

Apple Vision Pro kaufen

In den Apple Stores und online können sich Kund_innen persönlich beim Kauf und der Einrichtung der Apple Vision Pro beraten lassen, mehr über Kauf- und Finanzierungsmöglichkeiten erfahren und sich bei jedem Schritt des Kaufprozesses von Apple Specialists unterstützen lassen.

Wenn Kund_innen die Apple Vision Pro bestellen, können sie mit einem iPhone oder iPad mit Face ID und der neuesten Version der Apple Store App ihr Gesicht scannen. Durch diesen Scan können Nutzer_innen die optimalen Größen der Lichtdichtung und des Bands für eine präzise Passform herausfinden. Für Nutzer_innen, die eine Sehkorrektur benötigen, hat Apple mit Zeiss zusammengearbeitet, um Zeiss Optical Inserts zu entwickeln, die sich magnetisch an der Apple Vision Pro anbringen lassen.

Nach dem Kauf kann man die Apple Vision Pro in einem Apple Store in der Nähe abholen oder sie sich nach Hause liefern lassen. Man kann zusätzlich eine kostenlose 30-minütige virtuelle Session im Apple Store Online vereinbaren, um mehr über Auspacken, optimale Passform, Navigieren in visionOS und vieles mehr zu erfahren.

Der App Store auf der Apple Vision Pro

Der App Store bietet mehr als 2.000 Apps, die eigens für die Apple Vision Pro entwickelt worden sind, über 1,5 Millionen kompatible iOS und iPadOS Apps sowie weitere Mac Apps über das virtuelle Mac Display, die alle reibungslos nebeneinander genutzt werden können.

Preise und Verfügbarkeit

Die Apple Vision Pro wird in allen Apple Stores in Deutschland und im Apple Store Online ab 3.999 Euro inkl. MwSt. mit einer Speicherkapazität von 256 GB, 512 GB und 1 TB erhältlich sein. Sie kommt mit einem Solo Band aus Strickgewebe, einem Dual Loop Band, einer Lichtdichtung mit zwei Lichtdichtungspolstern, einem Apple Vision Pro Cover, Poliertuch, Batterie, USB-C Ladekabel und USB-C Power Adapter.

Zeiss Optical Inserts — Readers werden für 115 Euro inkl. MwSt. und Zeiss Optical Inserts — Prescription für 169 Euro inkl. MwSt. erhältlich sein. Für weitere 219 Euro inklusive MwSt. gibt’s das Travel Case.