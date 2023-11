Apple stellt neuen Apple Pencil vor

Mit einem neuen, günstigeren Apple Pencil bietet Apple jetzt noch mehr Auswahl bei den Stiften.

Dank pixelgenauer Präzision, niedriger Latenz und Neigungssensitivität ist der neue Apple Pencil ideal für Notizen, Skizzen, Anmerkungen, Tagebücher und mehr. Der neue Apple Pencil hat ein mattes Finish und eine flache Seite, die zur Aufbewahrung magnetisch an der Seite des iPads haftet. Er wird über ein USB-C-Kabel verbunden und aufgeladen. Der neue Apple Pencil wird ab Anfang November verfügbar sein.

»Apple Pencil hat das Notizen machen, Skizzieren und Illustrieren revolutioniert und unzählige Möglichkeiten für Produktivität und Kreativität eröffnet«, sagt Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing bei Apple. »In Kombination mit der Vielseitigkeit des iPad eröffnet der neue Apple Pencil eine weitere großartige Möglichkeit, die Magie digitaler Handschrift, Anmerkungen, Bearbeitung von Dokumenten und vielem mehr zu erleben.«

Farbleistung, Kopplung und Aufladen

Der neue Apple Pencil bietet die gleiche fortschrittliche pixelgenaue Präzision, niedrige Latenz und Neigungssensitivität, die Kund_innen beim Apple Pencil (1. und 2. Generation) schätzen. Der neue Apple Pencil funktioniert hervorragend mit iPadOS Funktionen wie Kritzeln, Schnellnotizen oder beim Zusammenarbeiten mit anderen in Freeform. Im Zusammenspiel mit den M2 Modellen von iPad Pro unterstützt der neue Apple Pencil die Schwebefunktion, sodass Nutzer_innen mit noch größerer Präzision skizzieren und illustrieren können.

Unter einer aufschiebbaren Kappe befindet sich ein USB-C Anschluss, so dass Kund_innen ein USB-C Kabel verwenden können, um den neuen Apple Pencil zum Koppeln und Aufladen anzuschließen. Wenn der neue Apple Pencil zur Aufbewahrung magnetisch am iPad haftet, geht er in einen Ruhezustand über, um die Batterie zu schonen.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue Apple Pencil wird separat zum Preis von 95 Euro inkl. MwSt. ab Anfang November erhältlich sein. Er ist mit allen iPad Modellen mit USB-C Anschluss kompatibel, darunter iPad (10. Generation), iPad Air (4. und 5. Generation), iPad Pro 11″ (1., 2., 3. und 4. Generation), iPad Pro 12,9″ (3., 4., 5. und 6. Generation) und iPad mini (6. Generation).