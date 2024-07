Leonine Studios und MFA+ schließen mehrjährige Lizenzvereinbarung

Leonine Studios vertreibt exklusiv die digitalen Home Entertainment und TV-Rechte der gesamten MFA+ Library und aller kommenden MFA+ Kinotitel im deutschsprachigen Europa.

Am 1. Juli 2024 hat Leonine Studios exklusiv den Vertrieb aller digitalen Home Entertainment-Rechte sowie der TV-Rechte der gesamten MFA+ Library und aller zukünftigen Kinotitel im deutschsprachigen Europa übernommen. Mit dieser Vereinbarung erweitert Leonine Studios seine starke Premium-Lizenzbibliothek um die Titel von MFA+ und festigt seine Position als Nr. 1 der unabhängigen Home Entertainment-Anbieter im deutschsprachigen Raum.

Teil der Vereinbarung sind beliebte Genre-Filme wie die preisgekrönten koreanischen Action-Sci-Fi-Thriller »Snowpiercer« und »The Host«. Ebenso umfasst sie Dokumentationen wie »Der Schneeleopard«, der auf dem Filmfest in Cannes mit dem Golden Eye Award als beste Dokumentation ausgezeichnet wurde, sowie »Die Rückkehr zum Land der Pinguine«, in dem Regisseur Luc Jaquet nach seinem Oscar-Welterfolg »Die Reise der Pinguine« wieder in die faszinierende Welt der Antarktis eintaucht. Weitere Highlights sind »Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen«, mit rund 1,2 Millionen Kinobesucher_innen einer der zuschauerstärksten Familienfilme des Jahres 2023, und »Monsieur Blake zu Diensten«, die erfolgreiche romantische Komödie mit Oscar-Preisträger John Malkovich und der französischen Star-Schauspielerin Fanny Ardant in den Hauptrollen.

Zu den kommenden Kinotiteln von MFA+, die ebenfalls Teil der Vereinbarung sind, zählen »Memory« von Michel Franco mit Jessica Chastain und Peter Sarsgaard, der letztes Jahr im Rahmen des Wettbewerbs bei den Filmfestspielen in Venedig für seine Rolle in dem Film mit der Coppa Volpi als Bester Darsteller ausgezeichnet wurde, die Dokumentation »Born to Be Wild – eine Band namens Steppenwolf« von Oliver Schwehm, die am 4. Juli in den Kinos startete, sowie »Bird«, der viel beachtete Film von Andrea Arnold mit Barry Keoghan und Franz Rogowski, der kürzlich auf den Filmfestspielen in Cannes im Wettbewerb Weltpremiere feierte.

Christian Meinke, Gründer und Geschäftsführer von MFA+, kommentiert die Vereinbarung: »Wir sehen die Zusammenarbeit mit Leonine als Chance, unsere Filme in einem immer härteren Wettbewerb besser ausgewertet zu sehen, besser als wir selbst als kleine unabhängige Firma es tun können. Zudem kennen wir Bernhard zu Castell schon lange über die vertrauensvolle Zusammenarbeit noch mit Universum Film, von ‚Wallace & Gromit‘ bis zu Erich Kästner, und freuen uns, das jetzt erfolgreich fortsetzen zu können.«

Bernhard zu Castell, Chief Distribution Officer von Leonine Studios, ergänzt: »Wir freuen uns sehr über die langfristige Zusammenarbeit mit MFA+. Das hochwertige, handverlesene MFA+ Slate umfasst eine breite Palette an Genres und glänzt mit zahlreichen erfolgreichen Kinotiteln und ausgewählten Arthouse-Highlights. Die Vereinbarung bedeutet eine erstklassige Ergänzung unseres Home Entertainment-Programms und unserer Premium-Lizenzbibliothek und bereichert das Programmangebot, das wir unseren Partnern präsentieren können.«