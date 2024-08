Nexus Compact auf dem Herzberg Festival

Das multifunktionale Audio-Interface von Stagetec wurde beim Sicherungskonzept des Festivals eingesetzt.

Das Herzberg Festival ist die größte Hippie-Convention Europas und findet seit 1968 im Juli in Breitenbach am Herzberg statt. Wie jede Großveranstaltung verfügt auch Herzberg über ein detailliertes Sicherheitskonzept für die mehr als 10.000 Besucher, das u.a. eine Räumung von (Teil-) Bereichen per Notfalldurchsage beinhaltet. Dieses kam im vergangenen Jahr aufgrund von Unwettern zum Einsatz.

Für die 2024er Austragung des Festivals vertrauten die Veranstalter erstmals auf Nexus Compact von Stagetec. Für folgende Aufgaben wurde das multifunktionale Audio-Interface eingesetzt:

Räumungs-Szenarien: lokale Durchsagen und zentrale Durchsagen

Mischung der Moderationen, unabhängig von den Festival-Mischpulten

Zusammenführung von Gast-Mischpulten auf die PA

Infrastruktur

Die Netzwerk-Infrastruktur verbindet neben dem regulären Büro-Netzwerk (Produktion, Lagezentrum, Behörden, Presse, Einfahrten/Kassen) auch die verschiedenen Bühnen untereinander.

Innerhalb dieses Netzwerks wurde ein Dante-Netzwerk aufgebaut, das für jede Event-Stage jeweils ein Nexus Compact sowie den Dante-Ausgang der lokalen Funkmikrofone enthielt. Dabei wurde der Moderations- und Summier-Betrieb einfach und komfortabel über Web- Browser gesteuert, während das Lagezentrum des Veranstalters das Nexus Compact über Ember+ (zentrale Notfalldurchsagen) steuerte.

Moderationen

Auf allen Bühnen wurden Funkmikrofone für Moderationen bereitgehalten. Diese lagen sowohl an den Splittern der Mischpultsysteme für die Künstler an als auch über Dante an Nexus Compact. Somit war eine maximale Flexibilität der Mikrofone gewährleistet. Die Mischung der Moderationen erfolgte vollständig über Nexus Compact und die darin enthaltenen Processing-Channels. Kamen mehrere Moderationsmikrofone zum Einsatz, übernahm der Automixer des Nexus Compact die Mischung. Die Tontechniker konnten sich so komplett auf die Vorbereitung des nächsten Künstlers konzentrieren, ohne die Moderationen betreuen zu müssen. Ein enormer Vorteil, da letztere somit auch unabhängig der gerade am Pult geladenen Showfiles funktionierten.

Notfalldurchsagen

Eine zentrale Sprechstelle im Lagezentrum des Veranstalters erlaubte das direkte Einsprechen auf die PA-Systeme. Ein Streamdeck (Companion) ermöglichte hierbei die Anwahl einzelner oder aller Bühnen. Per Knopfdruck konnte so das Programm auf den PA-Anlagen für zentrale Notfalldurchsagen unterbrochen werden. Weiterhin stand auf jeder Bühne ein Notfallmikrofon bereit. Die Vorrangschaltung per Knopfdruck erfolgte an den Bühnen über die lokalen GPIO von Nexus Compact.

Mischpult-Summierer

Nexus Compact wurde außerdem eingesetzt, um alle Mischpulte (Lokal- und Gastsysteme) auf die Controller der Lautsprechersysteme zu routen. Bei analoger Anbindung von Gastmischpulten konnten die TrueMatch-Wandler mit ihrer Dynamic-Range von 158 dB ihre Stärken voll und ganz zur Geltung bringen. Sämtliche Konsolen wurden entweder analog oder über AES3 angebunden. Zeitgleich lieferte Nexus Compact einen Backup-FoH-Feed für den Ü-Wagen.

Fazit

Mehrere Anforderungen, die sonst dedizierte Lösungen erfordern, konnten mit einem einzigen Gerät umgesetzt werden. Mit dieser Lösung wurde für die Veranstaltung ein neuer Standard geschaffen, der auch in Zukunft beibehalten wird.