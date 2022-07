Arri Festival 2022

Arri lud Partner zum Arri Festival in die neue Firmenzentrale »Arrial« in München ein.

Bei sommerlichen Temperaturen und anfangs auch ein wenig leichtem Regen, stellte Arri am 30. Juni 2022 seinen Partnern die neue Firmenzentrale in München vor. Das Partner-Event war aber nur der Auftakt eines dreitägigen »Arri Festivals« an dessen weiteren Tagen auch den Mitarbeitern und deren Familien das neue Headquarter vorgestellt: das »Arrial«.

Beim dreitägigen Arri Festival stellte der Hersteller sein neues Headquarter vor. Hier ein paar Bilder vom Partner-Event.

Vorstand Dr. Michael Neuhäuser und Vorstandsvorsitzender Dr. Matthias Erb begrüßten die Gäste und freuten sich, nach der 100-Jahr-Feier vor fünf Jahren nun erstmals wieder einen größeren Firmen-Event ausrichten zu können.

Arri hatte die neue Firmenzentrale zu Beginn der Pandemie bezogen und im Oktober 2020 im kleinen Rahmen eröffnet. Damals kam die auch für Filmwirtschaft zuständige Bayerische Digitalministerin Judith Gerlach zum Eröffnungsbesuch. Erst jetzt war es aber möglich, auch wieder viele Gäste einzuladen.

Dr. Michael Neuhäuser freute sich darüber, dass Arri die Pandemie gut überstanden hat und im vergangenen Jahr sogar mehr Umsatz denn je verzeichnen konnte. Deshalb Stünden die Zeichen bei Arri auf Aufbruch, und mit der neu vorgestellten Arri S35 4K-Kamera sieht man sich gut aufgestellt für die Zukunft.

»Arrial« heißt das neue, exakt auf die künftigen Bedürfnisse von Arri zugeschnittene Produktions- und Bürogebäude mit mehr als 600 Arbeitsplätzen.

Bei der Veranstaltung wurden die Besucher aber im Vorgarten, auf den Terrassen, im Innenhof, im Foyer und im Casino unterhalten und bewirtet. Wer wollte, konnte aber auch im Rahmen einer »Factory-Tour« einen Blick auf die Produktion von Arri-Kameras werfen (Bilder in der oben eingefügten Galerie).

Im Bereich der Präzisionstechnik etwa werden zahlreiche Kamera- und Zubehörteile im Schichtbetrieb gefertigt. Die Gehäuseteile der neuen S35-Kamera, der dreiteilige Sensorträger und auch Teile des Bajonettverschlusssystems werden hier produziert.

Arri gewährte auch einen Blick auf Bonding & Reinraum, wo die Sensoren für alle Kameratypen hergestellt und Filterschieber für alle Kameratypen montiert werden.

Arri betont, dass es sich um die einzige Service-Stelle weltweit handelt, die Sensoren und dazugehörige Filterschieber reparieren und warten kann.

Neben der Fertigung hat Arri im neuen Firmengebäude auch ein kleines Studio eingebaut (Bilder in der oben eingefügten Galerie). Hier entstehen zahlreichen Firmen- und Trainingsvideos für die Arri Academy, aber auch Schulungsvideos.

Alles in allem eine gelungene Veranstaltung, die interessante Einblicke in die Firmenzentrale gewährte — und endlich wieder eine Möglichkeit, direkt mit anderen aus der Branche ins persönliche Gespräch zu kommen.

Weiter geht es in München nun mit der Euro Cine Expo, einer neuen Messe, die am 1. und 2. Juli 2022 im Zenith stattfindet.